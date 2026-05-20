Усик обратился к президенту Полесья перед боем против Верховена

Украинский боксер Александр Усик обратился к президенту житомирского Полесья Геннадию Буткевичу перед боем против Рико Верховена.

«Настоящее партнерство начинается с общих ценностей.

11 лет нас объединяет не только спорт. Нас объединяет отношение к делу, к людям, к стране. Желание строить и оставлять после себя результат.

Именно на этом держится наше сотрудничество с инвестиционной компанией BGV Group Management и Геннадием Буткевичем.

Не на громких словах, а на одинаковом понимании того, что сила в команде, в стабильности и в поддержке друг друга на длинной дистанции.

Отдельная благодарность Геннадию Владиславовичу Буткевичу — за его весомый вклад в развитие спорта в Украине, за поддержку в такие непростые времена и верность ценностям, благодаря которым живет украинский спорт.

Бой в Гизе – еще один важный момент этого пути. И я благодарен людям, которые рядом не только во время побед, но и в повседневной работе, которая остается за кадром. Сила в поддержке», – написал Усик.