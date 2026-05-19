Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент Лаутаро Мартинеса дал ответ Барселоне
Италия
19 мая 2026, 22:56 |
1305
1

Агент Лаутаро Мартинеса дал ответ Барселоне

Лаутаро Мартинес не собирается уезжать в «Барселону»

19 мая 2026, 22:56 |
1305
1 Comments
Агент Лаутаро Мартинеса дал ответ Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес стал одним из творцов чемпионского сезона «нерадзурри». Аргентинец заинтересовал «Барселону», но представитель игрока быстро дал понять, что каталонцам ничего не светит.

Агент Алехандро Камано сказал: «Он очень счастлив после этого сезона, иначе и быть не может: он один из лучших нападающих в мире, и я не удивлен, что им интересуются ведущие мировые клубы. Но он очень счастлив в «Интере», и для него существует только «Интер».

28-летний Мартинес связан контрактом с миланцами до лета 2029 года, его трансферная стоимость оценивается в 85 млн евро. В этом сезоне форвард забил 22 гола в 40 матчах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ключевой полузащитник Барселоны пропустит чемпионат мира
Монца – первый финалист плей-офф Серии В
Два иностранных клуба претендуют на основного футболиста УПЛ
Лаутаро Мартинес Интер Милан Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Руслан Полищук Источник: Get Italian Football News
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Бокс | 19 мая 2026, 09:30 1
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика

Функционер предупредил Александра о тяжелом бое

Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Футбол | 19 мая 2026, 14:14 13
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб

Александр вернется в донецкий Шахтер

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Борнмут – Манчестер Сити
Футбол | 19.05.2026, 21:23
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Борнмут – Манчестер Сити
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Борнмут – Манчестер Сити
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 19.05.2026, 04:44
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину
Теннис | 19.05.2026, 18:19
Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину
Стародубцева выиграла первый матч на WTA 250 в Рабате и вышла на Калинину
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Повага! Повтори кар'єру Хав'єра Дзанетті. Інтер-твій клуб! 
Ответить
0
Популярные новости
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
18.05.2026, 18:43 57
Футбол
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
18.05.2026, 20:12 6
Бокс
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 6
Футбол
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
19.05.2026, 16:10 5
Футбол
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 12
Теннис
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
18.05.2026, 06:23 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
19.05.2026, 03:22
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем