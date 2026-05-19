Агент Лаутаро Мартинеса дал ответ Барселоне

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес стал одним из творцов чемпионского сезона «нерадзурри». Аргентинец заинтересовал «Барселону», но представитель игрока быстро дал понять, что каталонцам ничего не светит.

Агент Алехандро Камано сказал: «Он очень счастлив после этого сезона, иначе и быть не может: он один из лучших нападающих в мире, и я не удивлен, что им интересуются ведущие мировые клубы. Но он очень счастлив в «Интере», и для него существует только «Интер».

28-летний Мартинес связан контрактом с миланцами до лета 2029 года, его трансферная стоимость оценивается в 85 млн евро. В этом сезоне форвард забил 22 гола в 40 матчах.