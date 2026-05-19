Агент Лаутаро Мартинеса дал ответ Барселоне
Лаутаро Мартинес не собирается уезжать в «Барселону»
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес стал одним из творцов чемпионского сезона «нерадзурри». Аргентинец заинтересовал «Барселону», но представитель игрока быстро дал понять, что каталонцам ничего не светит.
Агент Алехандро Камано сказал: «Он очень счастлив после этого сезона, иначе и быть не может: он один из лучших нападающих в мире, и я не удивлен, что им интересуются ведущие мировые клубы. Но он очень счастлив в «Интере», и для него существует только «Интер».
28-летний Мартинес связан контрактом с миланцами до лета 2029 года, его трансферная стоимость оценивается в 85 млн евро. В этом сезоне форвард забил 22 гола в 40 матчах.
