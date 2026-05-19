Никита ШЕВЧЕНКО: «Мальдера? Мне очень нравилось с ним работать»

Экс-вратарь ряда клубов УПЛ и сборной Украины Никита Шевченко поделился мыслями относительно назначения Андреа Мальдеры главным тренером национальной команды.

«Я пересекался с Мальдерой на двух сборах. Остались только позитивные, одобрительные впечатления. Андреа – хороший человек и специалист. Мне очень нравилось с ним работать. Он очень придирчив к деталям. То, что я видел со стороны – это то, что он очень хорошо объяснял ребятам, очень хорошо разбирал соперников. Скрупулезный дядька.

Общение происходило больше на английском. А тем, кто не понимал, помогали те, кто играл в Европе. Я не помню, чтобы были какие-то проблемы. Да и Андрей Николаевич был – если какие-то проблемы, итальянский, то он переводил.

Не вижу проблемы в приглашении иностранного, а не украинского тренера. Так решило руководство. Вижу, что сейчас много срачей на эту тему, люди разделились на лагеря. Но нужно дать время, ведь специалист очень хороший».