Никита ШЕВЧЕНКО: «Мальдера? Мне очень нравилось с ним работать»
Голкипер и тренер ранее пересекались в сборной Украины
Экс-вратарь ряда клубов УПЛ и сборной Украины Никита Шевченко поделился мыслями относительно назначения Андреа Мальдеры главным тренером национальной команды.
«Я пересекался с Мальдерой на двух сборах. Остались только позитивные, одобрительные впечатления. Андреа – хороший человек и специалист. Мне очень нравилось с ним работать. Он очень придирчив к деталям. То, что я видел со стороны – это то, что он очень хорошо объяснял ребятам, очень хорошо разбирал соперников. Скрупулезный дядька.
Общение происходило больше на английском. А тем, кто не понимал, помогали те, кто играл в Европе. Я не помню, чтобы были какие-то проблемы. Да и Андрей Николаевич был – если какие-то проблемы, итальянский, то он переводил.
Не вижу проблемы в приглашении иностранного, а не украинского тренера. Так решило руководство. Вижу, что сейчас много срачей на эту тему, люди разделились на лагеря. Но нужно дать время, ведь специалист очень хороший».
Ранее Анатолий Трубин отреагировал на новость о том, что национальная команда впервые с начала полномасштабной войны проведет сбор не за границей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елизавета одержала дебютную победу на уровне Тура, переиграв Франческу Джонс
Украинец поблагодарил Карвахаля