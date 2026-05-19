  4. «Это было бы чем-то особенным». Трубин раскрыл свою самую сокровенную мечту
Украина. Премьер лига
19 мая 2026, 20:38 |
«Это было бы чем-то особенным». Трубин раскрыл свою самую сокровенную мечту

Анатолий хочет вернуться домой

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о своей самой сокровенной мечте.

Уроженец Донецка и воспитанник «Шахтера» больше всего хочет вернуться на родной стадион.

«Я мечтаю снова играть на «Донбасс Арене», на полном стадионе, где наши люди поют наш гимн. Это было бы особенным», – признался Анатолий.

Трубин также рассказал, как его жена Марина подарила ему «маленький кусочек дома». Она развесила по их дому в Лиссабоне фотографии из Донецка и Киева.

Андрей Плыгун Источник: Sky Sports
