«Это было бы чем-то особенным». Трубин раскрыл свою самую сокровенную мечту

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о своей самой сокровенной мечте.

Уроженец Донецка и воспитанник «Шахтера» больше всего хочет вернуться на родной стадион.

«Я мечтаю снова играть на «Донбасс Арене», на полном стадионе, где наши люди поют наш гимн. Это было бы особенным», – признался Анатолий.

Трубин также рассказал, как его жена Марина подарила ему «маленький кусочек дома». Она развесила по их дому в Лиссабоне фотографии из Донецка и Киева.