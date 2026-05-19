Украина. Премьер лига19 мая 2026, 20:38 |
373
0
«Это было бы чем-то особенным». Трубин раскрыл свою самую сокровенную мечту
Анатолий хочет вернуться домой
19 мая 2026, 20:38 |
373
0
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин рассказал о своей самой сокровенной мечте.
Уроженец Донецка и воспитанник «Шахтера» больше всего хочет вернуться на родной стадион.
«Я мечтаю снова играть на «Донбасс Арене», на полном стадионе, где наши люди поют наш гимн. Это было бы особенным», – признался Анатолий.
Трубин также рассказал, как его жена Марина подарила ему «маленький кусочек дома». Она развесила по их дому в Лиссабоне фотографии из Донецка и Киева.
Читайте также:Трубин считает, что ещё не готов к переходу в АПЛ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 мая 2026, 09:13 15
Футболист может перейти в «Арсенал»
Футбол | 19 мая 2026, 14:14 14
Александр вернется в донецкий Шахтер
Футбол | 19.05.2026, 18:40
Теннис | 19.05.2026, 18:19
Футбол | 18.05.2026, 22:49
Комментарии 0
Популярные новости
17.05.2026, 19:59
18.05.2026, 10:44 12
Бокс
18.05.2026, 01:44 4
18.05.2026, 09:25 6
19.05.2026, 04:44 13
19.05.2026, 07:08 6
19.05.2026, 09:30 1