Тимур БУТЕНКО: «Мы могли побеждать и должны были побеждать»

Полузащитник «Кривбасса» Тимур Бутенко прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (2:3) в матче 29-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Тимур, ты довольно неплохо вошел в игру – выйдя на замену. Как оценишь встречу?

– У меня такие эмоции, что мы могли побеждать и должны были побеждать. У нас было много голевых моментов для этого, но мы не реализовали свои моменты. Болельщики постоянно гнали нас вперед, большое им спасибо за это. К сожалению, сегодня без очков.

– В чем причины неудачи, как считаешь?

– Нам нужно было отыгрываться по ходу матча, мы создавали моменты, потом устроили настоящий натиск, чтобы забить. Одна из таких передач прошла, и Ярослав Шевченко забил, но потом немного не хватило.

– Сирены несколько раз прерывали игру из-за проклятых орков. Уже привыкли к таким условиям?

– Ты готовишься, выходишь на игру с боевым настроем, но тревога. Такие реалии, мы ничего с этим поделать не можем. Стараемся настраиваться, как можем. Где-то использовали эти паузы с пользой, я считаю. Провели работу над ошибками в начале и возобновили матч.