20 мая 2026 года, в среду, в 22:00 по киевскому времени стартует финал Лиги Европы сезона 2025/26.

На поле стадиона «Бешикташ Парк» в Стамбуле встретятся «Фрайбург» и «Астон Вилла».

Победитель матча получит и трофей, и путевку в Лигу чемпионов на следующую кампанию.

На пути к финалу «Фрайбург» прошел «Генк» (5:2), «Сельту» (6:1) и «Брагу» (4:3). Путь «Астон Виллы» выглядел следующим образом: «Лилль» (3:0), «Болонья» (7:1) и «Ноттингем Форест» (4:1).

