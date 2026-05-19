  4. Есть только одно препятствие. Ребров приблизился к титулованному клубу
19 мая 2026, 16:13 | Обновлено 19 мая 2026, 17:14
Есть только одно препятствие. Ребров приблизился к титулованному клубу

Украинец может возглавить Панатинаикос

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может возглавить греческий «Панатинаикос», сообщает Trifillakia.

По информации источника, руководство афинского клуба в настоящее время находится на финальном этапе выбора нового тренера для команды. На вакантную должность осталось всего два кандидата — Ребров и Якоб Нееструп, известный по работе в «Копенгагене».

Отмечается, что в «Панатинаикосе» очень высоко оценивают украинца как тренера с ярко выраженной индивидуальностью, лидерскими качествами и менталитетом победителя. Его имя имеет большой вес, и он считается выбором, который может немедленно поднять уровень и менталитет команды.

Ранее греческий журналист раскрыл детали визита Реброва.

Антон Романенко Sport.ua
йому вже поводили по носу
Після Єрмака він нах нікому не потрібен!
