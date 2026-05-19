Лига Европы19 мая 2026, 12:59 | Обновлено 19 мая 2026, 13:04
Букмекеры назвали коэффициенты на финал Лиги Европы
Фаворитом встречи является Астон Вилла
В среду, 20 мая 2026 года, состоится финал Лиги Европы сезона 2025/26 между немецким «Фрайбургом» и английской «Астон Виллой».
Букмекеры объявили коэффициенты на это противостояние.
Коэффициент на победу «Фрайбурга» в турнире составляет 3,25. На успех «Астон Виллы» дают показатель 1,33.
Поединок состоится в Стамбуле на стадионе «Бешикташ Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
