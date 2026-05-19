ФОТО. Плохой знак для МЮ? Состояние Рэтклиффа резко упало

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 мая 2026, 00:25 | Обновлено 19 мая 2026, 00:28
Совладелец Манчестер Юнайтед опустился в рейтинге самых богатых британцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Джим Рэтклифф

Состояние совладельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа сократилось почти на 2 млрд фунтов, однако он все еще остается одним из десяти самых богатых людей Великобритании.

По данным Sunday Times Rich List 2026, состояние Рэтклиффа оценивается в 15.19 млрд фунтов против 17.046 млрд годом ранее. Из-за этого он опустился на девятое место в рейтинге богатейших британцев.

73-летний Рэтклифф заработал капитал благодаря компании INEOS. В 2023 году он приобрел 25% акций «Манчестер Юнайтед» и получил контроль над спортивным направлением клуба.

После его прихода команда заняла восьмое и 15-е места в АПЛ, но в нынешнем сезоне уже обеспечила себе выход в Лигу чемпионов и идет третьей в таблице. Также при Рэтклиффе клуб выиграл Кубок Англии в 2024 году.

Бизнесмен инициировал реконструкцию базы в Каррингтоне стоимостью 50 млн фунтов и объявил о планах построить новый стадион на 100 тысяч мест вместо «Олд Траффорд».

В этом году Рэтклифф также оказался в центре скандала после заявления о том, что Великобритания «была колонизирована иммигрантами». Позже он извинился за свои слова.

В список богатейших людей спорта также вошли Дэвид Бекхэм, Льюис Хэмилтон, Гарри Кейн и Энди Маррей.

фото бизнес Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Athletic
