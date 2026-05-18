Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Симоне Индзаги намерен уехать из Саудовской Аравии, поработав меньше года
Италия
18 мая 2026, 23:19 |
246
0

Симоне Индзаги намерен уехать из Саудовской Аравии, поработав меньше года

Симоне Индзаги уходит из «Аль-Хиляля»

18 мая 2026, 23:19 |
246
0
Симоне Индзаги намерен уехать из Саудовской Аравии, поработав меньше года
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Симоне Индзаги собирается покинуть «Аль-Хиляль» после всего одного сезона в Саудовской Аравии, несмотря на то что 4 июня 2025 года подписал двухлетний контракт на сумму 26 миллионов евро в год.

По имеющимся данным, на это решение повлияла смена владельцев клуба, а также пристальное внимание к нескольким дорогостоящим летним приобретениям, которые не оправдали ожиданий, в первую очередь к Дарвину Нуньесу.

Это событие возвращает Индзаги в европейский тренерский пул после менее чем года отсутствия, и теперь вопрос заключается в том, будет ли он стремиться к немедленному возвращению в итальянский футбол или будет искать работу в другом месте.

До «Аль-Хиляля» Индзаги пять лет тренировал «Лацио» и четыре года – «Интер». В карьере специалиста восемь титулов: в основном Кубки и Суперкубки Италии, а также Скудетто 2023/24. В последнем туре чемпионата Саудовской Аравии решится судьба Про-Лиги. Ее выиграет «Аль-Наср» или «Аль-Хиляль».

По теме:
Владелец Лацио ответил на критику главного тренера команды
Определены 24 из 36 команд-участниц основного раунда Лиги чемпионов
Довбик вернулся. Гасперини прокомментировал победу в дерби Рима
Симоне Индзаги Аль-Хиляль Лацио Интер Милан Аль-Наср Эр-Рияд
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Футбол | 18 мая 2026, 10:05 16
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине

Кауан Элиас заинтересовал каталонский клуб

Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Футбол | 18 мая 2026, 07:04 5
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Решение принято. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной

Герреро перейдет в «Металлист 1925»

Шевченко объяснил, почему тренером сборной выбрал Мальдеру, а не Маркевича
Футбол | 18.05.2026, 22:42
Шевченко объяснил, почему тренером сборной выбрал Мальдеру, а не Маркевича
Шевченко объяснил, почему тренером сборной выбрал Мальдеру, а не Маркевича
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Футбол | 18.05.2026, 15:05
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Футбол | 18.05.2026, 12:30
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
17.05.2026, 08:14 1
Бокс
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
Пономаренко хочет купить клуб из Лондона. Известна сумма предложения
17.05.2026, 07:38 24
Футбол
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 19
Футбол
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 3
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
Решение принято. Динамо запланировало тренерскую смену
17.05.2026, 07:25 3
Футбол
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
17.05.2026, 14:59 4
Футбол
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 184
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем