Симоне Индзаги намерен уехать из Саудовской Аравии, поработав меньше года

Симоне Индзаги собирается покинуть «Аль-Хиляль» после всего одного сезона в Саудовской Аравии, несмотря на то что 4 июня 2025 года подписал двухлетний контракт на сумму 26 миллионов евро в год.

По имеющимся данным, на это решение повлияла смена владельцев клуба, а также пристальное внимание к нескольким дорогостоящим летним приобретениям, которые не оправдали ожиданий, в первую очередь к Дарвину Нуньесу.

Это событие возвращает Индзаги в европейский тренерский пул после менее чем года отсутствия, и теперь вопрос заключается в том, будет ли он стремиться к немедленному возвращению в итальянский футбол или будет искать работу в другом месте.

До «Аль-Хиляля» Индзаги пять лет тренировал «Лацио» и четыре года – «Интер». В карьере специалиста восемь титулов: в основном Кубки и Суперкубки Италии, а также Скудетто 2023/24. В последнем туре чемпионата Саудовской Аравии решится судьба Про-Лиги. Ее выиграет «Аль-Наср» или «Аль-Хиляль».