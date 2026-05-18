ОФИЦИАЛЬНО. Ханси Флик продлил контракт с Барселоной

Каталонская «Барселона» официально объявила о продлении контракта с немецким главным тренером Ханси Фликом.

Отмечается, что новый контракт с немецким специалистом будет действовать до лета 2028 года. В зависимости от достижения поставленных целей договор может быть продлен ещё на один год.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Барселона» набрала 91 очко в 35 матчах и гарантировала себе чемпионство.

Ханси Флик возглавляет клуб с лета 2024 года. За это время «сине-гранатовые» дважды выиграли Ла Лигу, один раз Кубок Испании и дважды – Суперкубок Испании. До работы в «Барселоне» немец возглавлял мюнхенскую «Баварию» и национальную сборную Германии.