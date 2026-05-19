Реал решил сурово наказать звезду команды

Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде лишится капитанской повязки. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, у 27-летнего футболиста отберут статус капитана после драки с французским хавбеком Орельеном Тчуамени. Не исключается и продажа уругвайца.

В текущем сезоне на счету Федерико Вальверде 48 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться девятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

