19 мая 2026, 10:46 | Обновлено 19 мая 2026, 11:07
Реал решил сурово наказать звезду команды

Федерико Вальверде больше не будет носить капитанскую повязку

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде лишится капитанской повязки. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, у 27-летнего футболиста отберут статус капитана после драки с французским хавбеком Орельеном Тчуамени. Не исключается и продажа уругвайца.

В текущем сезоне на счету Федерико Вальверде 48 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться девятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Моуриньо хочет видеть в «Реале» вингера «Барселоны».

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
