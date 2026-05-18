  4. Дебютант. Ряды сборной Украины пополнились вингером
18 мая 2026, 12:16 | Обновлено 18 мая 2026, 12:51
Дебютант. Ряды сборной Украины пополнились вингером

Максим Хлань попал в резерв «сине-желтых» на матчи с Данией и Польшей

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

Левый вингер «Гурника» Максим Хлань получил дебютный вызов в сборную Украины.

23-летний футболист польского клуба включен в резерв «сине-желтых» на товарищеские поединки со сборными Польши и Дании. С поляками подопечные Андреа Мальдеры встретятся 31 мая в Варшаве (18:30 по киевскому времени), а с датчанами сыграют в Оденсе (19:30 по киевскому времени).

В текущем сезоне на счету Максима Хланя 31 матч на клубном уровне, в которых он отличился шестью голами и пятью ассистами. Ранее он защищал цвета молодежных команд сборной Украины.

Даниил Кирияка Sport.ua
Контракт подписан. Романо рассказал, кто будет тренировать Ман Юнайтед
Комментарии 2
Скільки вже про це можна писати і говорити: немає ніяких "жовто-синіх", "жовто-блакитних" та інших. Єдино правильна назва - СИНЬО-ЖОВТІ!
Який непотріб тепер в збірну накличуть?!?! Просто жах
Моуриньо и Реал обсудили судьбу Андрея Лунина
