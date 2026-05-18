Дебютант. Ряды сборной Украины пополнились вингером
Максим Хлань попал в резерв «сине-желтых» на матчи с Данией и Польшей
Левый вингер «Гурника» Максим Хлань получил дебютный вызов в сборную Украины.
23-летний футболист польского клуба включен в резерв «сине-желтых» на товарищеские поединки со сборными Польши и Дании. С поляками подопечные Андреа Мальдеры встретятся 31 мая в Варшаве (18:30 по киевскому времени), а с датчанами сыграют в Оденсе (19:30 по киевскому времени).
В текущем сезоне на счету Максима Хланя 31 матч на клубном уровне, в которых он отличился шестью голами и пятью ассистами. Ранее он защищал цвета молодежных команд сборной Украины.
