Дебютант. Ряды сборной Украины пополнились вингером

Левый вингер «Гурника» Максим Хлань получил дебютный вызов в сборную Украины.

23-летний футболист польского клуба включен в резерв «сине-желтых» на товарищеские поединки со сборными Польши и Дании. С поляками подопечные Андреа Мальдеры встретятся 31 мая в Варшаве (18:30 по киевскому времени), а с датчанами сыграют в Оденсе (19:30 по киевскому времени).

В текущем сезоне на счету Максима Хланя 31 матч на клубном уровне, в которых он отличился шестью голами и пятью ассистами. Ранее он защищал цвета молодежных команд сборной Украины.