Сборная УКРАИНЫ18 мая 2026, 17:26 | Обновлено 18 мая 2026, 17:41
Сборную Украины впервые в истории возглавил иностранный тренер
Андреа Мальдера стал первым коучем сине-желтых без украинского гражданства
В понедельник, 18 мая 2026 года, итальянского специалиста Андреа Мальдеру официально назначили на должность главного тренера национальной сборной Украины.
Он стал первым иностранцем в истории, возглавившим национальную команду «сине-желтых».
Интересно, что ранее Андреа Мальдера работал помощником в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины в 2016-2021 годах.
Все тренеры национальной сборной Украины:
- Виктор Прокопенко (1992)
- Николай Павлов (1992)
- Олег Базилевич (1993-1994)
- Николай Павлов (1994)
- Йожеф Сабо (1994)
- Анатолий Коньков (1995)
- Йожеф Сабо (1996-1999)
- Валерий Лобановский (2000-2001)
- Леонид Буряк (2001-2003)
- Олег Блохин (2003-2007)
- Алексей Михайличенко (2008-2009)
- Мирон Маркевич (2010)
- Юрий Калитвинцев (2010-2011)
- Олег Блохин (2011-2012)
- Андрей Баль (2012)
- Александр Заваров (2012)
- Михаил Фоменко (2012-2016)
- Андрей Шевченко (2016-2021)
- Александр Петраков (2021-2022)
- Руслан Ротань (2023)
- Сергей Ребров (2023-2026)
- Андреа Мальдера (2026-...)
Чем сборная Украины будет отличается от той, когда её тренеровал Шевченко? Всё равно инициатива тогда исходила от Мальдера.
