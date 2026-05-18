  Сборную Украины впервые в истории возглавил иностранный тренер
18 мая 2026, 17:26 | Обновлено 18 мая 2026, 17:41
Сборную Украины впервые в истории возглавил иностранный тренер

Андреа Мальдера стал первым коучем сине-желтых без украинского гражданства

УАФ. Андреа Мальдера

В понедельник, 18 мая 2026 года, итальянского специалиста Андреа Мальдеру официально назначили на должность главного тренера национальной сборной Украины.

Он стал первым иностранцем в истории, возглавившим национальную команду «сине-желтых».

Интересно, что ранее Андреа Мальдера работал помощником в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины в 2016-2021 годах.

Все тренеры национальной сборной Украины:

  • Виктор Прокопенко (1992)
  • Николай Павлов (1992)
  • Олег Базилевич (1993-1994)
  • Николай Павлов (1994)
  • Йожеф Сабо (1994)
  • Анатолий Коньков (1995)
  • Йожеф Сабо (1996-1999)
  • Валерий Лобановский (2000-2001)
  • Леонид Буряк (2001-2003)
  • Олег Блохин (2003-2007)
  • Алексей Михайличенко (2008-2009)
  • Мирон Маркевич (2010)
  • Юрий Калитвинцев (2010-2011)
  • Олег Блохин (2011-2012)
  • Андрей Баль (2012)
  • Александр Заваров (2012)
  • Михаил Фоменко (2012-2016)
  • Андрей Шевченко (2016-2021)
  • Александр Петраков (2021-2022)
  • Руслан Ротань (2023)
  • Сергей Ребров (2023-2026)
  • Андреа Мальдера (2026-...)
Дмитрий Вус
Чем сборная Украины будет отличается от той, когда её тренеровал Шевченко? Всё равно инициатива тогда исходила от Мальдера.
