Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШАНДРУК: «Должен отметить, что сейчас Карпаты на другом уровне развития»
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 22:31 | Обновлено 17 мая 2026, 22:44
ШАНДРУК: «Должен отметить, что сейчас Карпаты на другом уровне развития»

Олег Шандрук считает, что его команда не дотягивает до уровня «Карпат»

НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук подытожил игру своей команды в поединке против «Карпат» (0:2).

– Хорошая атмосфера – как всегда во Львове. В такой атмосфере приятно играть. Единственный минус – это, конечно, поражение нашей команды.

Если анализировать пропущенные голы – это индивидуальные ошибки. Никакой недокоммуникации между голкипером и защитниками не было. Наши игроки проиграли Владиславу Бабогло в персональной опеке.

Да, мы уже сохранили прописку в УПЛ. Но сегодня я не видел проблем с настроем на игру, с мотивацией. Вместе с тем, должен отметить, что сейчас «Карпаты» на другом уровне развития. Это подтвердила игра. Но именно в желании играть и побеждать – своих игроков я не могу упрекнуть сегодня, – заявил Шандрук.

Олег Шандрук Верес Ровно Карпаты Львов Карпаты - Верес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Верес
