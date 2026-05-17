ШАНДРУК: «Должен отметить, что сейчас Карпаты на другом уровне развития»

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук подытожил игру своей команды в поединке против «Карпат» (0:2).

– Хорошая атмосфера – как всегда во Львове. В такой атмосфере приятно играть. Единственный минус – это, конечно, поражение нашей команды.

Если анализировать пропущенные голы – это индивидуальные ошибки. Никакой недокоммуникации между голкипером и защитниками не было. Наши игроки проиграли Владиславу Бабогло в персональной опеке.

Да, мы уже сохранили прописку в УПЛ. Но сегодня я не видел проблем с настроем на игру, с мотивацией. Вместе с тем, должен отметить, что сейчас «Карпаты» на другом уровне развития. Это подтвердила игра. Но именно в желании играть и побеждать – своих игроков я не могу упрекнуть сегодня, – заявил Шандрук.