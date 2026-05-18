Что нужно Жироне в последнем туре Ла Лиги, чтобы не вылететь в Сегунду?
Каталонцам нужна только победа
Каталонская «Жирона» подходит к последнему, 38-му туру чемпионата Испании в зоне вылета – на восемнадцатой строчке турнирной таблицы, имея 40 очков.
Однако у команды Мичеля есть шанс спастись от вылета. В последнем матче сезона каталонцы сыграют против принципиального соперника – «Эльче», который идет 17-м в турнирной таблице с 42 очками.
Таким образом, команде, за которую выступают украинцы Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Владислав Крапивцов, нужна только победа.
Три очка в матче против «Эльче» уберегут «Жирону» от вылета в Сегунду, где команда последний раз играла в сезоне 2021/22.
Турнирная таблица Ла Лиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|37
|31
|1
|5
|94 - 33
|23.05.26 22:00 Валенсия - Барселона17.05.26 Барселона 3:1 Бетис13.05.26 Алавес 1:0 Барселона10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона
|94
|2
|Реал Мадрид
|37
|26
|5
|6
|73 - 33
|23.05.26 22:00 Реал Мадрид - Атлетик Бильбао17.05.26 Севилья 0:1 Реал Мадрид14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид
|83
|3
|Вильярреал
|37
|21
|6
|10
|67 - 45
|24.05.26 22:00 Вильярреал - Атлетико Мадрид17.05.26 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта
|69
|4
|Атлетико Мадрид
|37
|21
|6
|10
|61 - 39
|24.05.26 22:00 Вильярреал - Атлетико Мадрид17.05.26 Атлетико Мадрид 1:0 Жирона12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао
|69
|5
|Бетис
|37
|14
|15
|8
|57 - 47
|23.05.26 22:00 Бетис - Леванте17.05.26 Барселона 3:1 Бетис12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид
|57
|6
|Сельта
|37
|13
|12
|12
|52 - 48
|23.05.26 22:00 Сельта - Севилья17.05.26 Атлетик Бильбао 1:1 Сельта12.05.26 Сельта 2:3 Леванте09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта
|51
|7
|Хетафе
|37
|14
|6
|17
|31 - 38
|23.05.26 22:00 Хетафе - Осасуна17.05.26 Эльче 1:0 Хетафе13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона
|48
|8
|Райо Вальекано
|37
|11
|14
|12
|39 - 43
|23.05.26 22:00 Алавес - Райо Вальекано17.05.26 Райо Вальекано 2:0 Вильярреал14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад
|47
|9
|Валенсия
|37
|12
|10
|15
|43 - 54
|23.05.26 22:00 Валенсия - Барселона17.05.26 Реал Сосьедад 3:4 Валенсия14.05.26 Валенсия 1:1 Райо Вальекано10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона
|46
|10
|Реал Сосьедад
|37
|11
|12
|14
|58 - 60
|23.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Сосьедад17.05.26 Реал Сосьедад 3:4 Валенсия14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад
|45
|11
|Эспаньол
|37
|12
|9
|16
|42 - 54
|23.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Сосьедад17.05.26 Осасуна 1:2 Эспаньол13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте
|45
|12
|Атлетик Бильбао
|37
|13
|6
|18
|41 - 54
|23.05.26 22:00 Реал Мадрид - Атлетик Бильбао17.05.26 Атлетик Бильбао 1:1 Сельта13.05.26 Эспаньол 2:0 Атлетик Бильбао10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао
|45
|13
|Севилья
|37
|12
|7
|18
|46 - 59
|23.05.26 22:00 Сельта - Севилья17.05.26 Севилья 0:1 Реал Мадрид13.05.26 Вильярреал 2:3 Севилья09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья
|43
|14
|Алавес
|37
|11
|10
|16
|43 - 54
|23.05.26 22:00 Алавес - Райо Вальекано17.05.26 Реал Овьедо 0:1 Алавес13.05.26 Алавес 1:0 Барселона09.05.26 Эльче 1:1 Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка
|43
|15
|Леванте
|37
|11
|9
|17
|46 - 59
|23.05.26 22:00 Бетис - Леванте17.05.26 Леванте 2:0 Мальорка12.05.26 Сельта 2:3 Леванте08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте
|42
|16
|Осасуна
|37
|11
|9
|17
|44 - 49
|23.05.26 22:00 Хетафе - Осасуна17.05.26 Осасуна 1:2 Эспаньол12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья
|42
|17
|Эльче
|37
|10
|12
|15
|48 - 56
|23.05.26 22:00 Жирона - Эльче17.05.26 Эльче 1:0 Хетафе12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Эльче 1:1 Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче
|42
|18
|Жирона
|37
|9
|13
|15
|38 - 54
|23.05.26 22:00 Жирона - Эльче17.05.26 Атлетико Мадрид 1:0 Жирона14.05.26 Жирона 1:1 Реал Сосьедад11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона
|40
|19
|Мальорка
|37
|10
|9
|18
|44 - 57
|23.05.26 22:00 Мальорка - Реал Овьедо17.05.26 Леванте 2:0 Мальорка13.05.26 Хетафе 3:1 Мальорка10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка
|39
|20
|Реал Овьедо
|37
|6
|11
|20
|26 - 57
|23.05.26 22:00 Мальорка - Реал Овьедо17.05.26 Реал Овьедо 0:1 Алавес14.05.26 Реал Мадрид 2:0 Реал Овьедо10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче
|29
