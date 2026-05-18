Что нужно Жироне в последнем туре Ла Лиги, чтобы не вылететь в Сегунду?

Каталонская «Жирона» подходит к последнему, 38-му туру чемпионата Испании в зоне вылета – на восемнадцатой строчке турнирной таблицы, имея 40 очков.

Однако у команды Мичеля есть шанс спастись от вылета. В последнем матче сезона каталонцы сыграют против принципиального соперника – «Эльче», который идет 17-м в турнирной таблице с 42 очками.

Таким образом, команде, за которую выступают украинцы Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Владислав Крапивцов, нужна только победа.

Три очка в матче против «Эльче» уберегут «Жирону» от вылета в Сегунду, где команда последний раз играла в сезоне 2021/22.

