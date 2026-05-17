  Подрез и Завацкая получили соперниц в квалификации Ролан Гаррос 2026
17 мая 2026, 15:35 | Обновлено 17 мая 2026, 15:36
Вероника в первом раунде сыграет с Доминикой Шальковой, Катарина – с Кэрол Чжао

WTA. Вероника Подрез

Украинские теннисистки Вероника Подрез (WTA 152) и Катарина Завацкая (WTA 279) получили первых соперниц в квалификации Открытого чемпионата Франции 2026.

Подрез в первом раунде сыграет против 12-й сеяной Доминики Шальковой (Чехия, WTA 117). Если Вероники удастся выйти во второй круг, то там ее будет ждать встеча либо с Сюзан Бандекки, либо с Хлоэ Паке.

Завацкая в первом раунде квалификации поборется против Кэрол Чжао (Канада, WTA 426). Далее у Катарины возможна победительница поединка Дарья Семенистая – Ирина Шиманович.

Для Подрез это будет дебютное выступление в отборе мейджоров. Завацкая в пятый раз выступит на кортах Ролан Гаррос и попытается в третий раз в карьере сыграть в основной сетке францкзского слэма.

Незрозуміло як в квал попала Завацька.
