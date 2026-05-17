Начало матча между Кривбассом и Шахтером снова отложено

Начало матча 29-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и донецким «Шахтером» вновь отложено из-за воздушной тревоги в городе КРивой Рог.

Поединок должен принять стадион «Горняк».

После первой воздушной тревоги начала игры было перенесено на 13:45 по Киеву. однако за несколько минут до старта поединка в Кривом Рогу вновь прозвучала воздушная тревога.