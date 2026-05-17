Украина. Премьер лига17 мая 2026, 13:47 | Обновлено 17 мая 2026, 14:05
Начало матча между Кривбассом и Шахтером снова отложено
Проведению матча чемпионата Украины мешает воздушная тревога
Начало матча 29-го тура Украинской Премьер-лиги между «Кривбассом» и донецким «Шахтером» вновь отложено из-за воздушной тревоги в городе КРивой Рог.
Поединок должен принять стадион «Горняк».
После первой воздушной тревоги начала игры было перенесено на 13:45 по Киеву. однако за несколько минут до старта поединка в Кривом Рогу вновь прозвучала воздушная тревога.
