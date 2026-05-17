Возвращение Довбика! Обнародованы составы на матч Рома – Лацио
Поединок 37-го тура чемпионата Италии стартует в 13:00 по Киеву
Обнародованы стартовые составы на матч 37-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Лацио».
Встречу примет стадион «Стадио Олимпико» в городе Рим. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
«Рома» с 67 пунктами располагается на пятом месте турнирной таблицы. «Лацио» имеет 51 балл и занимает девятое место.
Впервые с 6 января в заявку хозяев поля попал украинский нападающий Артем Довбик. Он начнет игру со скамьи запасных.
Обнародованы составы на матч Рома – Лацио
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный футболист завершил карьеру
Лондонский клуб намерен усилиться 3-4 футболистами