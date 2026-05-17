  4. Возвращение Довбика! Обнародованы составы на матч Рома – Лацио
Италия
17 мая 2026, 12:50 | Обновлено 17 мая 2026, 13:02
Возвращение Довбика! Обнародованы составы на матч Рома – Лацио

Поединок 37-го тура чемпионата Италии стартует в 13:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Обнародованы стартовые составы на матч 37-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Лацио».

Встречу примет стадион «Стадио Олимпико» в городе Рим. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

«Рома» с 67 пунктами располагается на пятом месте турнирной таблицы. «Лацио» имеет 51 балл и занимает девятое место.

Впервые с 6 января в заявку хозяев поля попал украинский нападающий Артем Довбик. Он начнет игру со скамьи запасных.

Даниил Кирияка
