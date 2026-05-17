Возвращение Довбика! Обнародованы составы на матч Рома – Лацио

Обнародованы стартовые составы на матч 37-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Лацио».

Встречу примет стадион «Стадио Олимпико» в городе Рим. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Рома» с 67 пунктами располагается на пятом месте турнирной таблицы. «Лацио» имеет 51 балл и занимает девятое место.

Впервые с 6 января в заявку хозяев поля попал украинский нападающий Артем Довбик. Он начнет игру со скамьи запасных.

Обнародованы составы на матч Рома – Лацио