Игорь Костюк оценил игру Вячеслава Суркиса в матче с Полтавой

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк оценил игру вратаря Вячеслава Суркиса после матча 29-го тура УПЛ «Полтавой» (2:0)

– Вячеслав Суркис впервые вышел в стартовом составе «Динамо» в официальном матче. Понравилась ли вам его игра?

– Вячеслав сыграл хорошо – надежно и безошибочно. Он хорошо руководил обороной, а в конце встречи спас команду от гола. Вячеслав – молодой вратарь, который играет за команду U19 и тренируется с нами. Мы понимаем, что доверие к молодым футболистам – это путь развития нашего футбола.