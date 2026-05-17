Хаби АЛОНСО: «Мы разделяем общие амбиции»

Испанский специалист Хаби Алонсо прокомментировал свое назначение на должность главного тренера лондонского «Челси»:

«Челси» — один из крупнейших клубов мирового футбола, и я чрезвычайно горжусь тем, что стал главным тренером этого великого клуба.

Из моих бесед с группой владельцев и спортивным руководством стало ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи.

В составе есть большие таланты, а у этого футбольного клуба — огромный потенциал, и для меня будет большой честью возглавить его. Теперь основное внимание уделяется упорной работе, формированию правильной культуры и завоеванию трофеев».