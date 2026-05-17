Полтава не выигрывает дома 14 матчей подряд

Наихудший результат на своем поле в этом сезоне показала «Полтава», набравшая в родных стенах всего 6 очков. Малиново-золотые, взяв в первом матче дома 8 августа 2025 года верх над «Вересом» со счетом 1:0, в 14 последующих играх довольствовались лишь тремя ничьими, неизменно при этом пропуская. В истории чемпионатов Украины более продолжительные домашние безвыигрышные серии имели только «Харьков», «Звезда» и «Львов». А дольше пропускали в родных стенах - «Арсенал», «Говерла», «Таврия», «Александрия» и «Кремень».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии в чемпионатах Украины

Серия Клуб Началась Соперник Счет Завершилась Соперник Счет 17 (=7-10) Харьков 09.11.2007 Черноморец 1:1 07.03.2009 Металлург Д 1:0 16 (=8-8) Звезда 21.06.1999 Шахтер 2:6 12.07.2003 Арсенал 1:0 15 (=5-10) Львов 10.11.2018 Олимпик 1:1 09.11.2019 Ворскла 2:0 14* (=3-11) Полтава 29.08.2025 Заря 1:4 14 (=6-8) Заря 15.10.1995 Прикарпатье 1:1 05.11.2006 Таврия 1:0 13 (=5-8) Закарпатье 01.09.2007 Металлург З 1:1 29.08.2009 Арсенал 2:1 13 (=7-6) Минай 29.08.2021 Шахтер 1:1 20.11.2022 Металлист 1:0

Самые продолжительные домашние серии с пропущенными мячами в чемпионатах Украины

Серия Клуб Период Вратари (матчи) 24 игры Арсенал 02.12.2012 - 18.03.2019 Боровик (5), Рева (6), Сарнавский (1), Богуш (1), Ситало (8), Будюк (1), Пидкивка (2) 16 игр Говерла 27.03.2010 - 30.03.2013 Бабенко (11), Надь (5) 16 игр* Таврия 03.05.2013 - 16.05.2014 Кахриман (12), Погорелый (3), Ситало (1) 16 игр Александрия 15.09.2018 - 24.08.2019 Панькив 15 игр Кремень 13.03.1996 - 17.11.1996 Чумак (10**), Дудка (6**) 14 игр Ворскла 10.09.2011 - 05.08.2012 Долганский (10), Величко (1), Казаков (2), Безус (1) 14 игр Верес 04.12.2021 - 08.05.2023 Когут (12), Ющишин (2) 14 игр* Полтава 29.08.2025 - 10.05.2026 Восконян (8), Ермолов (1), Минчев (5)

* серия не закончена; ** в одном матче пропускали два вратаря.