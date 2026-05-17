Полтава не выигрывает дома 14 матчей подряд
Малиново-золотые обходятся без побед и пропускают на своем поле 14 матчей подряд
Наихудший результат на своем поле в этом сезоне показала «Полтава», набравшая в родных стенах всего 6 очков. Малиново-золотые, взяв в первом матче дома 8 августа 2025 года верх над «Вересом» со счетом 1:0, в 14 последующих играх довольствовались лишь тремя ничьими, неизменно при этом пропуская. В истории чемпионатов Украины более продолжительные домашние безвыигрышные серии имели только «Харьков», «Звезда» и «Львов». А дольше пропускали в родных стенах - «Арсенал», «Говерла», «Таврия», «Александрия» и «Кремень».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
17 (=7-10)
|
Харьков
|
09.11.2007
|
Черноморец
|
1:1
|
07.03.2009
|
Металлург Д
|
1:0
|
16 (=8-8)
|
Звезда
|
21.06.1999
|
Шахтер
|
2:6
|
12.07.2003
|
Арсенал
|
1:0
|
15 (=5-10)
|
Львов
|
10.11.2018
|
Олимпик
|
1:1
|
09.11.2019
|
Ворскла
|
2:0
|
14* (=3-11)
|
Полтава
|
29.08.2025
|
Заря
|
1:4
|
|
|
|
14 (=6-8)
|
Заря
|
15.10.1995
|
Прикарпатье
|
1:1
|
05.11.2006
|
Таврия
|
1:0
|
13 (=5-8)
|
Закарпатье
|
01.09.2007
|
Металлург З
|
1:1
|
29.08.2009
|
Арсенал
|
2:1
|
13 (=7-6)
|
Минай
|
29.08.2021
|
Шахтер
|
1:1
|
20.11.2022
|
Металлист
|
1:0
Самые продолжительные домашние серии с пропущенными мячами в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Период
|
Вратари (матчи)
|
24 игры
|
Арсенал
|
02.12.2012 - 18.03.2019
|
Боровик (5), Рева (6), Сарнавский (1), Богуш (1),
|
|
|
|
Ситало (8), Будюк (1), Пидкивка (2)
|
16 игр
|
Говерла
|
27.03.2010 - 30.03.2013
|
Бабенко (11), Надь (5)
|
16 игр*
|
Таврия
|
03.05.2013 - 16.05.2014
|
Кахриман (12), Погорелый (3), Ситало (1)
|
16 игр
|
Александрия
|
15.09.2018 - 24.08.2019
|
Панькив
|
15 игр
|
Кремень
|
13.03.1996 - 17.11.1996
|
Чумак (10**), Дудка (6**)
|
14 игр
|
Ворскла
|
10.09.2011 - 05.08.2012
|
Долганский (10), Величко (1), Казаков (2), Безус (1)
|
14 игр
|
Верес
|
04.12.2021 - 08.05.2023
|
Когут (12), Ющишин (2)
|
14 игр*
|
Полтава
|
29.08.2025 - 10.05.2026
|
Восконян (8), Ермолов (1), Минчев (5)
* серия не закончена; ** в одном матче пропускали два вратаря.
