Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 10:00 | Обновлено 17 мая 2026, 10:04
Полтава не выигрывает дома 14 матчей подряд

Малиново-золотые обходятся без побед и пропускают на своем поле 14 матчей подряд

Наихудший результат на своем поле в этом сезоне показала «Полтава», набравшая в родных стенах всего 6 очков. Малиново-золотые, взяв в первом матче дома 8 августа 2025 года верх над «Вересом» со счетом 1:0, в 14 последующих играх довольствовались лишь тремя ничьими, неизменно при этом пропуская. В истории чемпионатов Украины более продолжительные домашние безвыигрышные серии имели только «Харьков», «Звезда» и «Львов». А дольше пропускали в родных стенах - «Арсенал», «Говерла», «Таврия», «Александрия» и «Кремень».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

17 (=7-10)

Харьков

09.11.2007

Черноморец

1:1

07.03.2009

Металлург Д

1:0

16 (=8-8)

Звезда

21.06.1999

Шахтер

2:6

12.07.2003

Арсенал

1:0

15 (=5-10)

Львов

10.11.2018

Олимпик

1:1

09.11.2019

Ворскла

2:0

14* (=3-11)

Полтава

29.08.2025

Заря

1:4

14 (=6-8)

Заря

15.10.1995

Прикарпатье

1:1

05.11.2006

Таврия

1:0

13 (=5-8)

Закарпатье

01.09.2007

Металлург З

1:1

29.08.2009

Арсенал

2:1

13 (=7-6)

Минай

29.08.2021

Шахтер

1:1

20.11.2022

Металлист

1:0

Самые продолжительные домашние серии с пропущенными мячами в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Период

Вратари (матчи)

24 игры

Арсенал

02.12.2012 - 18.03.2019

Боровик (5), Рева (6), Сарнавский (1), Богуш (1),

Ситало (8), Будюк (1), Пидкивка (2)

16 игр

Говерла

27.03.2010 - 30.03.2013

Бабенко (11), Надь (5)

16 игр*

Таврия

03.05.2013 - 16.05.2014

Кахриман (12), Погорелый (3), Ситало (1)

16 игр

Александрия

15.09.2018 - 24.08.2019

Панькив

15 игр

Кремень

13.03.1996 - 17.11.1996

Чумак (10**), Дудка (6**)

14 игр

Ворскла

10.09.2011 - 05.08.2012

Долганский (10), Величко (1), Казаков (2), Безус (1)

14 игр

Верес

04.12.2021 - 08.05.2023

Когут (12), Ющишин (2)

14 игр*

Полтава

29.08.2025 - 10.05.2026

Восконян (8), Ермолов (1), Минчев (5)

* серия не закончена; ** в одном матче пропускали два вратаря.

