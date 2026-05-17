ФОТО. Фанаты обвинили Джорджину в неудачах Роналду

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес оказалась под волной критики после очередной неудачи «Аль-Насра».

В соцсетях активно обсуждают теорию, что модель якобы «приносит неудачу» португальцу и его команде. Причиной стали два последних матча, на которых присутствовала Джорджина.

На прошлой неделе Родригес пришла на стадион, чтобы поддержать «Аль-Наср» в борьбе за чемпионство Саудовской Про-лиги, однако команда не смогла победить. А теперь она посетила и матч Лиги чемпионов Азии 2 – и результат снова разочаровал фанатов.

После этого в соцсетях появилась волна шуток и даже серьезных призывов к Джорджине не приходить на решающий матч сезона против «Дамака», который состоится в четверг. Именно в этой игре решится судьба чемпионских медалей для «Аль-Насра».

Некоторые фанаты прямо пишут, что команда играет неудачно именно тогда, когда Родригес находится на трибунах. Другие же называют такие обвинения абсурдными и защищают модель.

Фото с разочарованной Джорджиной быстро стали вирусными и активно распространяются футбольными пабликами.