ФОТО. Фанаты обвинили Джорджину в неудачах Роналду
Фанаты просят невесту Роналду не приходить на решающий матч чемпионата
Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес оказалась под волной критики после очередной неудачи «Аль-Насра».
В соцсетях активно обсуждают теорию, что модель якобы «приносит неудачу» португальцу и его команде. Причиной стали два последних матча, на которых присутствовала Джорджина.
На прошлой неделе Родригес пришла на стадион, чтобы поддержать «Аль-Наср» в борьбе за чемпионство Саудовской Про-лиги, однако команда не смогла победить. А теперь она посетила и матч Лиги чемпионов Азии 2 – и результат снова разочаровал фанатов.
После этого в соцсетях появилась волна шуток и даже серьезных призывов к Джорджине не приходить на решающий матч сезона против «Дамака», который состоится в четверг. Именно в этой игре решится судьба чемпионских медалей для «Аль-Насра».
Некоторые фанаты прямо пишут, что команда играет неудачно именно тогда, когда Родригес находится на трибунах. Другие же называют такие обвинения абсурдными и защищают модель.
Фото с разочарованной Джорджиной быстро стали вирусными и активно распространяются футбольными пабликами.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Georgina is NOT happy!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 16, 2026
Last Wednesday she came to the stadium to see Al-Nassr win the league, but it didn't happen. Tonight she traveled to the stadium to watch Al-Nassr win the Champions League Two, but again it didn't happen. pic.twitter.com/ZIJcH3irnT
