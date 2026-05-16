  4. Хлань стал героем матча! Гурник одержал важную победу над Вислой
Чемпионат Польши
Висла Плоцк
16.05.2026 18:30 – FT 0 : 1
Гурник Забже
Польша
16 мая 2026, 20:54 | Обновлено 16 мая 2026, 20:55
Хлань стал героем матча! Гурник одержал важную победу над Вислой

Украинец отметился победным голом команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Хлань

В субботу, 16 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Польши между плоцкой «Вислой» и «Гурником» из Забже.

Единственным голом в матче отметился украинский вингер гостей Максим Хлань, который на 75-й минуте получил мяч на фланге, вошел в штрафную и пробил в дальний угол.

После этой победы «Гурник» имеет в своем активе 53 очка, благодаря чему поднялся на второе место в турнирной таблице.

Для Хланя этот гол стал уже шестым в текущем сезоне. Также на его счету четыре ассиста в 30 матчах во всех турнирах.

Экстракласса. 33-й тур, 16 мая

Висла Плоцк – Гурник Забже – 0:1

Гол: Хлань, 75

Максим Хлань Висла Плоцк Гурник Забже чемпионат Польши по футболу украинцы за границей
Иван Чирко
