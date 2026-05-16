Хлань стал героем матча! Гурник одержал важную победу над Вислой

В субботу, 16 мая, состоялся матч 33-го тура чемпионата Польши между плоцкой «Вислой» и «Гурником» из Забже.

Единственным голом в матче отметился украинский вингер гостей Максим Хлань, который на 75-й минуте получил мяч на фланге, вошел в штрафную и пробил в дальний угол.

После этой победы «Гурник» имеет в своем активе 53 очка, благодаря чему поднялся на второе место в турнирной таблице.

Для Хланя этот гол стал уже шестым в текущем сезоне. Также на его счету четыре ассиста в 30 матчах во всех турнирах.

