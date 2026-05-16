Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
16 мая 2026, 17:59 | Обновлено 16 мая 2026, 18:46
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен

Элина и Коко точно не начнут поединок за трофей тысячника раньше 18:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Старт финального матча на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) между Элиной Свитолиной и Коко Гауфф отложен.

Украинка и американка изначально должны были стартовать в 18:00 по Киеву. Однако из-за дождя в столице Италии встреча был перенесена минимум на 30 минут.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Свитолина и Гауфф точно не начнут ранее 18:30 по Киеву. Предположительно, старт игры стоит ожидать около 19:00.

Элина и Коко проведут шестое очное противостояние и первое на грунте. На счету Свитолиной три победы, у Коко – две.

Победительница матча, помимо трофея, также заберет чек на €1 055 285.

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Видеообзор матча (обновляется)
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Что сказали Свитолина и Гауфф перед финалом турнира WTA 1000 в Риме
Коко Гауфф Элина Свитолина WTA Рим перенос матчей погода (дождь, снег и другое)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Дощ з Парми пішов на Рим
Як неочікувано ...
Незрозуміло, чому вони аперто (італ.: відчинено ) не хочуть перекрити хоча б центральний корт. Вічне місто! 
После победы Элина делает сальто?? Не пропустить бы этот момент...
Римский папа еще не отужинал и задерживаецца??
