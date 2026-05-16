Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Элина и Коко точно не начнут поединок за трофей тысячника раньше 18:30 по Киеву
Старт финального матча на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия) между Элиной Свитолиной и Коко Гауфф отложен.
Украинка и американка изначально должны были стартовать в 18:00 по Киеву. Однако из-за дождя в столице Италии встреча был перенесена минимум на 30 минут.
Свитолина и Гауфф точно не начнут ранее 18:30 по Киеву. Предположительно, старт игры стоит ожидать около 19:00.
Элина и Коко проведут шестое очное противостояние и первое на грунте. На счету Свитолиной три победы, у Коко – две.
Победительница матча, помимо трофея, также заберет чек на €1 055 285.
