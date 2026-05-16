Щемящий момент. Бавария попрощалась с тремя игроками
Леон Горецка, Николас Джексон и Рафаэл Геррейру покинут клуб
Мюнхенская «Бавария» провела церемонию прощания с тремя футболистами перед заключительным туром чемпионата Германии.
За несколько минут до старта домашнего матча с «Кёльном» мюнхенцы поблагодарили Леона Горецку, Рафаэла Геррейру и Николаса Джексона за сотрудничество.
Леон и Рафаэл покинут команду и перейдут в статус свободных агентов, тогда как Николас вернется в «Челси» – срок его аренды подошёл к концу.
Горецка выступал за «Баварию» с лета 2018 года и провёл за немецкий гранд 311 матчей: 51 гол и 52 результативные передачи.
Более скромная статистика у Геррейру, который защищал цвета мюнхенского клуба с 2023 года – 93 матча, 14 голов и восемь ассистов.
Джексон, находясь в аренде в течение сезона, принял участие в 33 матчах «Баварии» (10 голов, четыре ассиста).
«Бавария» в сезоне 2025/26 завоевала золотые медали Бундеслиги и дошла до финала Кубка Германии. В Лиге чемпионов мюнхенцы остановились на стадии полуфинала, уступив ПСЖ.
Merci, Nico! 🙏🇸🇳 pic.twitter.com/4gL9rFye2Y— FC Bayern München (@FCBayern) May 16, 2026
Danke für deinen Einsatz in den vergangenen drei Jahren beim FC Bayern, Rapha! 🇵🇹💐 pic.twitter.com/LTKiuFvA4Z— FC Bayern München (@FCBayern) May 16, 2026
🥹🥹 @leongoretzka_ ❤️🤍 pic.twitter.com/PkVDC9e0gw— FC Bayern München (@FCBayern) May 16, 2026
