Ярослав ПРОЦЕНКО: «Шансы не пропустить в дебютном матче были»
Голкипер Ярослав Проценко отличился ассистом в дебютном матче сезона
Вратарь «Металлиста 1925» Ярослав Проценко эксклюзивно для Sport.ua ответил на вопрос по матчу с «Эпицентром» (1:1).
– С дебютом в сезоне! У вас сразу голевая передача. Какие впечатления?
– На самом деле смешанные впечатления. Хотелось победить. Но с другой стороны рад, что получилось играть, мне доверили место в воротах. Не могу сказать однозначно.
– У вас не так много работы было. Как вы можете оценить свою игру?
– На ноль не сыграл, поэтому можно было бы лучше.
– Выручить могли в моменте с пропущенным мячом?
– Сейчас на эмоциях трудно сказать, нужно посмотреть подробнее, но в любом случае шансы были.
– Чем-то соперник сегодня удивил?
– Спасибо тренерам, подготовившим информацию по сопернику, поэтому сюрпризов не было, но в любом случае немного неприятный соперник, тяжело играть. Но все, что ожидали, что подготовили и показывали, мы к этому были готовы.
– Чего не хватает для долгожданной победы?
– Трудно сказать. Изнутри коллектива – знаю и понимаю, что каждый хочет и борется, имеет мотивацию.
