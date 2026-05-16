Куликов-Белка повысится в классе. Результаты 32-го тура Второй лиги
В субботу, 16 мая, во Второй лиге продолжилась игровая программа 32-го тура. Команды групп А и Б провели шесть поединков.
Лидеры группы А дружно потеряли очки. ФК «Куликов-Белка» сыграл вничью с «Буковиной-2». А «Полесье-2» со счетом 1:2 проиграло ФК «Вильхивцы». Несмотря на осечку, «Куликов-Белка» гарантировал себе первое место в группе А. В следующем сезоне команда будет выступать в Первой лиге.
В группе Б лидеры одержали уверенные победы. Киевский «Локомотив» не оставил шансов ФК «Горняк-Спорт» (6:0). В свою очередь «Колос-2» разгромил «Пенуэл» (5:0).
Вторая лига. 32-й тур, 16 мая
Куликов-Белка – Буковина-2 – 2:2
Голы: Панасюк, 41, Волков, 57 – Кермач, 11, Шинкаренко, 89
Полесье-2 – Вильхивцы – 1:2
Голы: Караман, 28 – Гаврилюк, 77, Боцькив, 83
Самбор-Нива-2 – Ужгород – 1:3
Голы: Шута, 22 – Антошин, 15, Коваленка, 34, Кічун, 45+2
Колос-2 – Пенуэл – 5:0
Голы: Журавель, 41, Тарануха, 54, Недоля, 61, Кузик, 64, Хруль, 84
Локомотив – Горняк-Спорт – 6:0
Голы: Мельниченко, 6, Мордас, 10, Савчук, 48, Зубков, 64, Пуды, 86, Тыменко, 90+1 (пенальти)
Чайка – Ребел – 0:2
Голы: Махонин, 24 (автогол), Колесник, 49
