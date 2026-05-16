Украина. Вторая лига
16 мая 2026, 17:26 |
Куликов-Белка повысится в классе. Результаты 32-го тура Второй лиги

Куликов-Білка гарантував собі перше місце в групі А

ФК Куликов-Белка

В субботу, 16 мая, во Второй лиге продолжилась игровая программа 32-го тура. Команды групп А и Б провели шесть поединков.

Лидеры группы А дружно потеряли очки. ФК «Куликов-Белка» сыграл вничью с «Буковиной-2». А «Полесье-2» со счетом 1:2 проиграло ФК «Вильхивцы». Несмотря на осечку, «Куликов-Белка» гарантировал себе первое место в группе А. В следующем сезоне команда будет выступать в Первой лиге.

В группе Б лидеры одержали уверенные победы. Киевский «Локомотив» не оставил шансов ФК «Горняк-Спорт» (6:0). В свою очередь «Колос-2» разгромил «Пенуэл» (5:0).

Вторая лига. 32-й тур, 16 мая

Куликов-Белка – Буковина-2 – 2:2

Голы: Панасюк, 41, Волков, 57 – Кермач, 11, Шинкаренко, 89

Полесье-2 – Вильхивцы – 1:2

Голы: Караман, 28 – Гаврилюк, 77, Боцькив, 83

Самбор-Нива-2 – Ужгород – 1:3

Голы: Шута, 22 – Антошин, 15, Коваленка, 34, Кічун, 45+2

Колос-2 – Пенуэл – 5:0

Голы: Журавель, 41, Тарануха, 54, Недоля, 61, Кузик, 64, Хруль, 84

Локомотив – Горняк-Спорт – 6:0

Голы: Мельниченко, 6, Мордас, 10, Савчук, 48, Зубков, 64, Пуды, 86, Тыменко, 90+1 (пенальти)

Чайка – Ребел – 0:2

Голы: Махонин, 24 (автогол), Колесник, 49

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Кичун (Ужгород).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Коваленко (Ужгород).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Максим-Любомир Шута (Нива-2 Тернополь).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Антошин (Ужгород).
