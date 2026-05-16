  4. Форвард Динамо: «Николаевич – молодец. Ждем рекорд»
Украина. Премьер лига
Форвард Динамо: «Николаевич – молодец. Ждем рекорд»
ФК Динамо Киев. Виталий Лобко

В матче УПЛ против Полтавы (2:0) в основном составе Динамо вышел форвард Виталий Лобко, который дебютировал в первой команде киевлян.

Игрок заработал пенальти, который реализовал Андрей Ярмоленко и забил 123-й гол в чемпионатах Украины.

«Был мандраж, но меня поддержали партнеры. Не растерялся и более-менее сыграл, но нужно продолжать работу. Заработал пенальти и дал Андрею Николаевичу забить гол. Ждем рекорд Николаевича. Сегодня один забил – молодец».

«Уровень УПЛ? Конечно, отличается от юношеского чемпионата, это чувствуется. У защитников есть опыт, поэтому нужно жестче бежаться и бодаться с ними», – сказал Лобко.

