Форвард Динамо: «Николаевич – молодец. Ждем рекорд»

В матче УПЛ против Полтавы (2:0) в основном составе Динамо вышел форвард Виталий Лобко, который дебютировал в первой команде киевлян.

Игрок заработал пенальти, который реализовал Андрей Ярмоленко и забил 123-й гол в чемпионатах Украины.

«Был мандраж, но меня поддержали партнеры. Не растерялся и более-менее сыграл, но нужно продолжать работу. Заработал пенальти и дал Андрею Николаевичу забить гол. Ждем рекорд Николаевича. Сегодня один забил – молодец».

«Уровень УПЛ? Конечно, отличается от юношеского чемпионата, это чувствуется. У защитников есть опыт, поэтому нужно жестче бежаться и бодаться с ними», – сказал Лобко.