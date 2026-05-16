Людмила Киченок не сумела завоевать трофей парного турнира WTA 125 в Париже

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела выиграть трофей парного грунтового турнира WTA 125 в Париже, Франция.

В финале украинка вместе с Дезире Кравчик (США) в двух сетах проиграла тандему Сюко Аяома (Япония) / Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй) за 1 час и 34 минуты.

WTA 125 Париж. Пары. Грунт. Финал

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) [1] – Сюко Аяома (Япония) / Лян Эньшуо (Китайский Тайбэй) – 6:7 (5:7), 2:6

Людмила и Дезире в столице Франции успели переиграть дуэты Го Ханьюй / Кристина Младенович и Янь Сяонань / Сюй Ифань.

Киченок впервые в карьере сыграла в финале соревнований категории WTA 125.

Людмила и Дезире провели второй совместный финал. В январе 2026 году украинка и американка проиграли решающий поединок на пятисотнике в Аделаиде.