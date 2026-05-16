Трансфер бразильского футболиста может принести Шахтеру 40 миллионов евро

Форвард донецкого «Шахтера» Кауан Элиас может покинуть чемпионат Украины за 40 миллионов евро. Об этом сообщил журналист ESPN Бруно Андраде.

Сообщается, что в услугах 20-летнего нападающего заинтересованы несколько клубов Европы, среди которых фигурируют турецкий «Галатасарай» и испанская «Барселона».

По информации инсайдера, некоторые команды начали переговоры, чтобы узнать условия соглашения и продолжат контактировать с «горняками» в ближайшие недели.

Трансфер Элиаса позволит заработать не только «Шахтеру», но и бразильскому «Флуминенсе», который имеет 10% экономических прав на игрока.

В нынешнем сезоне Кауан провел 36 матчей, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость бразильца составляет 15 миллионов евро.