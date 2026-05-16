Трансфер бразильского футболиста может принести Шахтеру 40 миллионов евро
Донецкий клуб определился с ценой, которую необходимо заплатить за переход Кауана Элиаса
Форвард донецкого «Шахтера» Кауан Элиас может покинуть чемпионат Украины за 40 миллионов евро. Об этом сообщил журналист ESPN Бруно Андраде.
Сообщается, что в услугах 20-летнего нападающего заинтересованы несколько клубов Европы, среди которых фигурируют турецкий «Галатасарай» и испанская «Барселона».
По информации инсайдера, некоторые команды начали переговоры, чтобы узнать условия соглашения и продолжат контактировать с «горняками» в ближайшие недели.
Трансфер Элиаса позволит заработать не только «Шахтеру», но и бразильскому «Флуминенсе», который имеет 10% экономических прав на игрока.
В нынешнем сезоне Кауан провел 36 матчей, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость бразильца составляет 15 миллионов евро.
Kauã Elias tem recebido abordagens de grandes clubes da Europa, e pode deixar o Shakhtar Donetsk.— transfdofuteboll (@transf24hrs) May 15, 2026
Os ucranianos avaliam o atacante em €40 milhões (R$235,5 mi).
