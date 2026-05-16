Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трансфер бразильского футболиста может принести Шахтеру 40 миллионов евро
Украина. Премьер лига
16 мая 2026, 11:37
Трансфер бразильского футболиста может принести Шахтеру 40 миллионов евро

Донецкий клуб определился с ценой, которую необходимо заплатить за переход Кауана Элиаса

Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Форвард донецкого «Шахтера» Кауан Элиас может покинуть чемпионат Украины за 40 миллионов евро. Об этом сообщил журналист ESPN Бруно Андраде.

Сообщается, что в услугах 20-летнего нападающего заинтересованы несколько клубов Европы, среди которых фигурируют турецкий «Галатасарай» и испанская «Барселона».

По информации инсайдера, некоторые команды начали переговоры, чтобы узнать условия соглашения и продолжат контактировать с «горняками» в ближайшие недели.

Трансфер Элиаса позволит заработать не только «Шахтеру», но и бразильскому «Флуминенсе», который имеет 10% экономических прав на игрока.

В нынешнем сезоне Кауан провел 36 матчей, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость бразильца составляет 15 миллионов евро.

