ФОТО. Звезда сериала Тед Лассо стал профессиональным футболистом

Звезда сериала «Тед Лассо» Кристо Фернандес подписал контракт с клубом второго дивизиона США «Эль-Пасо Локомотив» и заявил, что это не пиар-ход.

«Все докажет только моя игра на поле», – отметил актер, известный по роли Дани Рохаса.

Фернандес вырос в Гвадалахаре и с детства мечтал стать футболистом. Он занимался в системе мексиканских клубов, однако серьезные травмы колена разрушили его карьеру.

«Казалось, что мир рушится», – вспоминает Кристо.

После этого он ушел в актерство, переехал в Англию и получил роль в «Теде Лассо». Именно сериал снова вернул футбол в его жизнь.

Позже актер признался бывшему капитану сборной Мексики Андресу Гуардадо, что все еще хочет играть профессионально. После тренировок и просмотров в США он получил шанс в «Эль-Пасо Локомотив».

35-летний Фернандес понимает, что многие сомневаются в его уровне, но готов к давлению.

«Я никогда не был лучшим, но всегда много работал», – сказал он.

Сейчас актер решил сосредоточиться именно на футболе.

«Футбол подарил мне и лучшие, и самые тяжелые моменты жизни. Поэтому для меня футбол – это жизнь», – подчеркнул Фернандес.