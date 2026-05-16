ФОТО. Звезда сериала Тед Лассо стал профессиональным футболистом
Невероятная история Кристо Фернандеса
Звезда сериала «Тед Лассо» Кристо Фернандес подписал контракт с клубом второго дивизиона США «Эль-Пасо Локомотив» и заявил, что это не пиар-ход.
«Все докажет только моя игра на поле», – отметил актер, известный по роли Дани Рохаса.
Фернандес вырос в Гвадалахаре и с детства мечтал стать футболистом. Он занимался в системе мексиканских клубов, однако серьезные травмы колена разрушили его карьеру.
«Казалось, что мир рушится», – вспоминает Кристо.
После этого он ушел в актерство, переехал в Англию и получил роль в «Теде Лассо». Именно сериал снова вернул футбол в его жизнь.
Позже актер признался бывшему капитану сборной Мексики Андресу Гуардадо, что все еще хочет играть профессионально. После тренировок и просмотров в США он получил шанс в «Эль-Пасо Локомотив».
35-летний Фернандес понимает, что многие сомневаются в его уровне, но готов к давлению.
«Я никогда не был лучшим, но всегда много работал», – сказал он.
Сейчас актер решил сосредоточиться именно на футболе.
«Футбол подарил мне и лучшие, и самые тяжелые моменты жизни. Поэтому для меня футбол – это жизнь», – подчеркнул Фернандес.
