Унаи ЭМЕРИ: «Теперь мы можем думать только о трофее»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Ливерпулем» (4:2) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги:

«Это действительно фантастическое достижение. Европа, Лига чемпионов, 62 очка, сегодняшний матч против «Ливерпуля». С тех пор, как я здесь, мы их не побеждали, а сегодня – это первый матч, в котором мы их обыграли. Это действительно фантастика, и мы это заслужили. Конечно, нам пришлось побороться. Конечно, в первом тайме было тяжело, во втором – лучше. Но то, что мы снова в Лиге чемпионов, – это действительно фантастика.

Я считаю, что наше развитие имеет смысл, играть в Европе, а еще больше – играть в Лиге чемпионов. И потом соревноваться так, как мы это делали в прошлом году, или как мы это делаем в этом году, – это что-то фантастическое, потому что это очень, очень требовательно. Сейчас мы провели 37 матчей, играя сегодня. И здесь, дома, то, как мы провели сегодня последний матч, было действительно фантастическим. Абсолютно замечательно, как мы наслаждались атмосферой, царящей здесь.

Теперь мы сможем спокойно играть в финале за трофей. Мы думали о финале за трофей и о Лиге чемпионов. Но Премьер-лига – это первая цель. Благодаря ей мы смогли попасть в Лигу чемпионов. Давайте наслаждаться этим путем, наслаждаться процессом вместе с нашими болельщиками, с сотрудниками клуба. Это что-то особенное для всех. Уважая соперника, шансы на победу 50/50. Но то, как мы сейчас чувствуем себя, – мы такие счастливые, такие гордимся всем.

Не празднуем. Мы должны стараться быть спокойными, чтобы, надеемся, отпраздновать после среды».