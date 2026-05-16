ФОТО. «Смерти Марадоны можно было избежать»: вот что выяснилось в суде

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Марадона

Диего Марадону можно было спасти с помощью простого лечения, заявил его бывший врач на повторном судебном процессе по делу о смерти легенды футбола, пишет издание The Sun.

Аргентинец умер в 2020 году в возрасте 60 лет от сердечной недостаточности, находясь дома после операции по удалению тромба в мозге. Семерых врачей обвиняют в халатности и фактическом оставлении чемпиона мира без помощи.

Доктор Марио Шитер заявил в суде, что состояние Марадоны могло значительно улучшиться всего за 48 часов благодаря обычным мочегонным препаратам.

«Мы ежедневно лечим таких пациентов. После вывода лишней жидкости им становится лучше уже через несколько часов», – отметил врач.

Эксперты также заявили, что в организме Марадоны на момент смерти было большое количество жидкости, а дополнительные обследования сердца так и не были проведены.

Кардиолог Оскар Франко рассказал, что рекомендовал расширенные тесты для исключения сердечного заболевания, однако главный врач Марадоны Леопольдо Луке отказался их проводить.

Суд проходит в Сан-Исидро под Буэнос-Айресом. Почти 100 свидетелей дают показания по делу о смерти легенды. Все обвиняемые свою вину отрицают.

Прошлый процесс был сорван после скандала с судьей Хульетой Макинтач, которая участвовала в съемках документального фильма о деле прямо во время суда.

Максим Лапченко Источник: The Sun
