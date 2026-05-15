Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер проводит непростой полуфинальный матч турнира АТР 1000 в Риме против Даниила Медведева.

Синнер уверенно забрал первый сет со счетом 6:2, а во втором у итальянца начались проблемы – судороги, недомагания, плохое самочувствие.

Медведев сумел воспользоваться состоянием соперника и взял вторую партию – 7:5.

На третий сет Янник вышел более активным и сделал брейк в третьем гейме. После реализованного брейк-поинта Синнер впервые за долгое время показал эмоции, громко закричав. Такую реакцию от итальянца сложно припомнить...

ВИДЕО. Still alive. Редкость: эмоции Синнера после брейка против Медведева