ВИДЕО. Still alive. Редкость: эмоции Синнера после брейка против Медведева
Лидер мирового рейтинга, играющий на одной ноге, впервые за долгое время выплеснул эмоции
Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер проводит непростой полуфинальный матч турнира АТР 1000 в Риме против Даниила Медведева.
Синнер уверенно забрал первый сет со счетом 6:2, а во втором у итальянца начались проблемы – судороги, недомагания, плохое самочувствие.
Медведев сумел воспользоваться состоянием соперника и взял вторую партию – 7:5.
На третий сет Янник вышел более активным и сделал брейк в третьем гейме. После реализованного брейк-поинта Синнер впервые за долгое время показал эмоции, громко закричав. Такую реакцию от итальянца сложно припомнить...
Breakthrough 🤩— Tennis TV (@TennisTV) May 15, 2026
Sinner makes the first move in the decider and breaks for a 2-1 lead!#IBI26 pic.twitter.com/hn9FrK3FTQ
