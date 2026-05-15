ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный участник чемпионата мира объявил заявку на турнир
Сборная Гаити впервые за 52 года сыграет на ЧМ
Главный тренер сборной Гаити Себастьен Менье объявил состав на чемпионат мира 2026.
Карибская сборная сыграет на мужском ЧМ лишь во второй раз в истории и впервые с 1974 года, после победы в своей группе отбора КОНКАКАФ.
При этом из-за гражданской войны в стране все домашние матчи Гаити проводила на нейтральных полях.
В рамках подготовки к турниру «гренадьеры» сыграют матчи против Новой Зеландии и Перу, после чего стартуют на турнире 13 июня в группе C матчем против Шотландии, а затем сыграют с Бразилией и Марокко.
Заявка сборной Гаити на ЧМ-2026:
Вратари: Джонни Пласид, Александр Пьер, Жосюе Дюверже.
Защитники: Карленс Аркус, Вильгенс Поган, Дюк Лакруа, Мартин Экспериенс, Ж.К. Дюверне, Рикардо Аде, Ханнес Делькройс, Кито Термонси.
Полузащитники: Левертон Пьер, Карл-Фред Сенте, Данли Жан-Жак, Жан-Рикнер Беллегард, Вуденски Пьер, Саймон Доминик.
Нападающие: Луисюс Дидсон, Рубен Провиденс, Жосюе Казимир, Деррик Этьен, Уилсон Исидор, Дукенс Назон, Францди Пьеро, Яссин Фортуне, Ленни Жозеф.
LIS OFISYÈL GRENADYE YO POU MONDYAL 2026— Fédération Haïtienne de Football (@fhfhaiti) May 15, 2026
Yon pèp. Yon drapo. Yon rèv ki tounen reyalite.
Apre yon kalifikasyon istorik, Grenadye yo pare pou pote fyète Ayiti sou pi gwo sèn foutbòl mondyal la. Chak jwè sou lis sa a pote espwa, kouraj ak pasyon tout yon pèp.
Ayiti pare. 🇭🇹 pic.twitter.com/vEpGSpsTl7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
