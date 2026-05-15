15 мая 2026, 21:53 | Обновлено 15 мая 2026, 22:13
ОФИЦИАЛЬНО. Сенсационный участник чемпионата мира объявил заявку на турнир

Сборная Гаити впервые за 52 года сыграет на ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Гаити Себастьен Менье объявил состав на чемпионат мира 2026.

Карибская сборная сыграет на мужском ЧМ лишь во второй раз в истории и впервые с 1974 года, после победы в своей группе отбора КОНКАКАФ.

При этом из-за гражданской войны в стране все домашние матчи Гаити проводила на нейтральных полях.

В рамках подготовки к турниру «гренадьеры» сыграют матчи против Новой Зеландии и Перу, после чего стартуют на турнире 13 июня в группе C матчем против Шотландии, а затем сыграют с Бразилией и Марокко.

Заявка сборной Гаити на ЧМ-2026:

Вратари: Джонни Пласид, Александр Пьер, Жосюе Дюверже.

Защитники: Карленс Аркус, Вильгенс Поган, Дюк Лакруа, Мартин Экспериенс, Ж.К. Дюверне, Рикардо Аде, Ханнес Делькройс, Кито Термонси.

Полузащитники: Левертон Пьер, Карл-Фред Сенте, Данли Жан-Жак, Жан-Рикнер Беллегард, Вуденски Пьер, Саймон Доминик.

Нападающие: Луисюс Дидсон, Рубен Провиденс, Жосюе Казимир, Деррик Этьен, Уилсон Исидор, Дукенс Назон, Францди Пьеро, Яссин Фортуне, Ленни Жозеф.

О, теперь есть за кого болеть
Склад в них потужний
Наше нікчемне динамо напевно обіграли б
