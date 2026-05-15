От одного украинца к другому. Мичел договорился об уходе из Жироны

Амстердамский «Аякс» договорился о контракте с главным тренером каталонской «Жироны» Мичелом Санчесом, сообщает испанский журналист Маттео Моретто.

В клубе Эредивизи специалист займет аналогичную должность.

По информации источника, сторонам осталось лишь подписать соглашение, но это произойдет только после завершения сезона в Ла Лиге.

Напомним, в составе «Жироны» выступает украинский вингер Виктор Цыганков, а в расположении «Аякса» находится защитник сборной Украины Александр Зинченко. Правда, его контракт с амстердамцами действует до лета 2026 года и может быть не продлен.

В сезоне Эредивизи 2025/26 «Аякс» идет на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 55 очков в 33 матчах чемпионата Нидерландов.