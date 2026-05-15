Зубков отреагировал на уход Малиновского из Дженоа

Украинский вингер турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков отреагировал на уход полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского из итальянского «Дженоа».

29-летний футболист лайкнул соответствующую публикацию клуба и игрока в Instagram.

Интересно, что ранее Фабрицио Романо сообщал, что Руслан Малиновский станет игроком турецкого «Трабзонспора».

На счету Руслана Малиновского в этом сезоне 34 матча в составе «Дженоа», 6 забитых мячей и 3 голевые передачи.