Италия15 мая 2026, 23:05 | Обновлено 15 мая 2026, 23:06
Зубков отреагировал на уход Малиновского из Дженоа
Украинский вингер турецкого «Трабзонспора» Александр Зубков отреагировал на уход полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского из итальянского «Дженоа».
29-летний футболист лайкнул соответствующую публикацию клуба и игрока в Instagram.
Интересно, что ранее Фабрицио Романо сообщал, что Руслан Малиновский станет игроком турецкого «Трабзонспора».
На счету Руслана Малиновского в этом сезоне 34 матча в составе «Дженоа», 6 забитых мячей и 3 голевые передачи.
