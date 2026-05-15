  4. Мануэль НОЙЕР: «Мы можем победить любого»
15 мая 2026, 19:31 |
Мануэль НОЙЕР: «Мы можем победить любого»

Вратарь «Баварии» прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом

ФК Бавария. Мануэль Нойер

Немецкий вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом:

«Я не торопился с решением и теперь очень доволен. Здесь всё просто идеально: с этой командой мы можем победить кого угодно; мне приятно каждый день приходить на Säbener Straße, и я играю на пределе своих возможностей. В нашей команде вратарей мы держимся вместе и стараемся постоянно поднимать планку, стимулируя друг друга и готовясь к матчам как можно лучше».

Мануэль Нойер в сезоне 2025/26 провел 36 матчей на клубном уровне, пропустив 39 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Бундеслига Бавария Мануэль Нойер продление контракта чемпионат Германии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Бавария
