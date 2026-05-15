Мануэль НОЙЕР: «Мы можем победить любого»

Немецкий вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал продление контракта с мюнхенским клубом:

«Я не торопился с решением и теперь очень доволен. Здесь всё просто идеально: с этой командой мы можем победить кого угодно; мне приятно каждый день приходить на Säbener Straße, и я играю на пределе своих возможностей. В нашей команде вратарей мы держимся вместе и стараемся постоянно поднимать планку, стимулируя друг друга и готовясь к матчам как можно лучше».

Мануэль Нойер в сезоне 2025/26 провел 36 матчей на клубном уровне, пропустив 39 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.