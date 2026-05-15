  Бар ЛИН: «Для меня это не имеет значения»
Украина. Премьер лига
15 мая 2026, 23:12
Полузащитник «Кривбасса» Бар Лин ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Если бы ты знал, что во время тренировки за тобой следит камера, повлияло бы это на твое отношение к занятию или на твое поведение?

– Для меня это не имеет значения, но, возможно, я бы сделал несколько финтов... больше финтов. Нет, нет, это шутка. Шучу.

– Представь, что тебя пригласили сняться в рекламе футбольных бутс. Каким был бы слоган для твоей модели?

– «Сосредоточься на себе, несмотря на то, что о тебе говорят другие». Что-то в этом роде.

– Какой ты во время тренировки: сосредоточенный и серьезный или скорее позитивный?

– Я всегда серьезен, конечно, в процессе, но иногда у нас бывают перерывы, немного развлечений, поэтому хорошее настроение, позитивная атмосфера – это очень важно. В игре тоже, я думаю, это очень важно – играть с хорошим настроением и выкладываться на 100%.

– Над чем ты сейчас больше всего работаешь в своем развитии? Физически, тактически, ментально?

– Лично я больше работаю над физикой. Провожу немало времени в тренажерном зале. Также совершенствую некоторые мелкие детали, завершающие удары по воротам, кроссы, потому что сейчас я играю на двух позициях: иногда в центре, иногда вингером. Поэтому я совершенствую то, что раньше не делал так часто.

– Какая твоя любимая часть тренировки?

– Игра на маленькие ворота. Немного дриблинга, немного ударов... наслаждаюсь этим, это самое лучшее.

– А какое упражнение больше всего изматывает?

– Бег без мяча. Это плохо.

– Вспомни юного Бар Лина. Что помогало тебе оставаться сосредоточенным, когда было нелегко?

– Да, это всегда было тогда, когда люди во меня не верили. Я верю в себя и много работаю, а потом расту, развиваюсь и становлюсь лучше всегда, даже если некоторые люди меня не любят или не верят в меня. Поэтому я обращаю внимание только на себя, а не на других.

Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
