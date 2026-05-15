УЕФА наказал сборную техническим поражением за отказ играть с белорусами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал сборную Латвии U-19 техническим поражением за отказ играть отборочный матч против белорусской команды.

В пятницу, 15 мая, в Сан-Марино, должен был состояться матч первого тура Группы 3 квалификации к чемпионату Европы, однако латвийские футболисты решили не выходить на поле.

На прошлой неделе президент Латвийской футбольной федерации (LFF) Вадим Ляшенко сообщил, что команда будет бойкотировать это противостояние из-за политической ситуации.

Юношеская белорусская сборная возглавила турнирную таблицу, не сыграв ни единого матча – в другом поединке этого квартета Словакия одолела Сан-Марино со счетом 4:2.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. Техническое поражение Латвии стало первым подобным случаем в мужском футболе с 2022-го года.