Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УЕФА наказал сборную техническим поражением за отказ играть с белорусами
Чемпионат Европы
15 мая 2026, 14:29 | Обновлено 15 мая 2026, 14:42
УЕФА наказал сборную техническим поражением за отказ играть с белорусами

Футболисты Латвии U-19 решили бойкотировать матч первого тура квалификации Евро U-19

Getty Images/Global Images Ukraine

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал сборную Латвии U-19 техническим поражением за отказ играть отборочный матч против белорусской команды.

В пятницу, 15 мая, в Сан-Марино, должен был состояться матч первого тура Группы 3 квалификации к чемпионату Европы, однако латвийские футболисты решили не выходить на поле.

На прошлой неделе президент Латвийской футбольной федерации (LFF) Вадим Ляшенко сообщил, что команда будет бойкотировать это противостояние из-за политической ситуации.

Юношеская белорусская сборная возглавила турнирную таблицу, не сыграв ни единого матча – в другом поединке этого квартета Словакия одолела Сан-Марино со счетом 4:2.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. Техническое поражение Латвии стало первым подобным случаем в мужском футболе с 2022-го года.

чемпионат Европы по футболу чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Латвии по футболу U-19 сборная Беларуси по футболу U-19 УЕФА техническое поражение
Николай Тытюк Источник: УЕФА
Браво латвийцам за такую стойкую позицию и принципиальность! 🇱🇻❤️🇺🇦
интересно , а если все сборные ю-19 будут отказываться играть против белорусов и получать техпоражение то выходит Беларусь автоматом выиграет турнир ? 
