Динамо может получить около 2,5 миллионов евро за трансфер украинца

Киевское «Динамо» может заработать около 2,5 миллиона евро за трансфер вингера Максима Брагару, который на данный момент выступает в составе житомирского «Полесья».

По информации источника, в арендном соглашении стороны прописали опцию выкупа, которую могут активировать «волки» после завершения нынешнего сезона.

Брагару провел 24 матча в футболке житомирского клуба, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи. Главный тренер Руслан Ротань еще не принял окончательного решения о трансфере вингера.

Брагару играл за одесский «Черноморец» до июля 2024 года, после чего присоединился к «Динамо». В составе «бело-синих» сыграл 27 поединков (два гола, один ассист).

Контракт вингера с киевским клубом истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 1,3 миллиона евро.