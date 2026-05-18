Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо может получить около 2,5 миллионов евро за трансфер украинца
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 09:21 |
1162
0

Динамо может получить около 2,5 миллионов евро за трансфер украинца

Житомирское «Полесье» может активировать опцию выкупа в арендном соглашении Максима Брагару

18 мая 2026, 09:21 |
1162
0
Динамо может получить около 2,5 миллионов евро за трансфер украинца
ФК Полесье Житомир. Максим Брагару

Киевское «Динамо» может заработать около 2,5 миллиона евро за трансфер вингера Максима Брагару, который на данный момент выступает в составе житомирского «Полесья».

По информации источника, в арендном соглашении стороны прописали опцию выкупа, которую могут активировать «волки» после завершения нынешнего сезона.

Брагару провел 24 матча в футболке житомирского клуба, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи. Главный тренер Руслан Ротань еще не принял окончательного решения о трансфере вингера.

Брагару играл за одесский «Черноморец» до июля 2024 года, после чего присоединился к «Динамо». В составе «бело-синих» сыграл 27 поединков (два гола, один ассист).

Контракт вингера с киевским клубом истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 1,3 миллиона евро.

По теме:
Динамо и Шахтеру советуют подписать футболистов из европейского топ-клуба
ПСЖ нацелился на трансфер талантливого футболиста, который нужен Шахтеру
Динамо вышло с обращением перед финалом Кубка Украины против Чернигова
Динамо Киев Полесье Житомир Максим Брагару трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Telegram
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной Украины перед громким провалом взял в номер жену
Футбол | 18 мая 2026, 07:02 3
Футболист сборной Украины перед громким провалом взял в номер жену
Футболист сборной Украины перед громким провалом взял в номер жену

Конопля ночевал вместе с женой перед матчем с Румынией на Евро-2024

Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Футбол | 18 мая 2026, 07:59 20
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги

«Борнмут» и «Брентфорд» претендуют на Матвея Пономаренко

Жена Малиновского призналась, почему Руслан оставил ее одну в Италии
Футбол | 18.05.2026, 08:32
Жена Малиновского призналась, почему Руслан оставил ее одну в Италии
Жена Малиновского призналась, почему Руслан оставил ее одну в Италии
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
Хоккей | 17.05.2026, 19:59
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
ЧМ по хоккею. Первая победа чемпиона, успех сборной Словакии
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Футбол | 17.05.2026, 21:17
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
ЧМ по хоккею. Швеция бьет Данию, сборная Австрии удивляет
17.05.2026, 21:59
Хоккей
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне очень нравится эта команда УПЛ»
16.05.2026, 11:32 10
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 4
Футбол
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
Ломаченко покинул территорию Украины. Потянуло к российскому
17.05.2026, 09:34 39
Бокс
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
17.05.2026, 14:59 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
16.05.2026, 19:49 18
Футбол
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
Нокаут в третьем раунде. Хижняк провел первый с 2024 года бой в аматорах
16.05.2026, 12:47 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем