ФОТО. Финал ЧМ превращают в Супербоул? Фанаты футбола в ярости

Футбольные фанаты раскритиковали первое в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира, сравнив его с «копией Супербоула».

FIFA представила звездный лайнап вместе с персонажами «Маппетов» и «Улицы Сезам». В промо-видео появились Кермит, Элмо и фронтмен Coldplay Крис Мартин.

На финале ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и группа BTS.

Главная проблема – время. По футбольным правилам перерыв не может превышать 15 минут, поэтому артистам придется выступать очень быстро. Однако FIFA уже растягивала паузу: на финале Кубка Америки-2024 с выступлением Шакиры перерыв длился 25 минут.

Тогда тренер Колумбии Нестор Лоренсо раскритиковал решение, заявив, что игроки «слишком остывают» за такое время.

Президент FIFA Джанни Инфантино назвал шоу «историческим моментом», однако фанатские организации считают, что футбол превращают в развлекательное шоу.

Ассоциация болельщиков Англии заявила, что настоящих фанатов «вытесняют» ради людей, пришедших прежде всего на музыку.

Дополнительное возмущение вызывают цены на билеты. FIFA подняла стоимость лучших мест на финал до £24 400, а на официальной платформе перепродажи некоторые билеты уже выставлены за £8,5 млн.

Шоу пройдет при поддержке фонда Global Citizen Education Fund, который планирует собрать $100 млн на помощь детям по всему миру.