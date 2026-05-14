ПИХАЛЕНОК: «То, что Динамо идет на четвертой позиции, – это недопустимо»

Хавбек Динамо Александр Пихаленок в эфире Football Hub оценил матч с Колосом, в котором бело-синие одержали победу (2:1).

– Достаточно хороший старт матча был, два быстро забитых мяча. Дальше Колос прибавил. В чем видите причину того, что сопернику удалось выровнять игру и даже завладеть инициативой?

– В первом тайме здорово играли, кроме момента у Цурикова, когда он дважды пробивал – сначала Нещерет спас, а потом выше ворот мяч полетел. А во втором тайме действительно им удалось выровнять игру. Я не знаю, почему так произошло… Будем уже разбирать моменты и смотреть.

– Скажите, насколько в подсознании держали то, что все же впереди главная игра сезона против Чернигова в финале Кубка Украины? Не создавало ли это дополнительного давления?

– Да нет, не создавало, потому что мы идем от игры к игре, поэтому стараемся каждый матч играть на максимуме, а там уже будет видно.

– Насколько довольны в принципе тем, что удалось обыграть Колос? Поскольку до этого была определенная негативная серия – две ничьи в прошлом сезоне, поражение в этом…

– Конечно, для такого клуба, как Динамо, то что мы идем на четвертом месте – это недопустимо. Но будем стараться выигрывать каждую игру. Хорошо, что сегодня взяли три очка, но второй тайм так себе прошел, можно сказать, под диктовку Колоса.

– В чем видите причину возникновения этих проблем? Или так быстро нельзя проанализировать?

– Просто «перевернули» игру, игроки Колоса начали правильно располагаться и больше зон и подборов выигрывать. А когда выигрываешь каждый подбор мяча, ты проводишь атаку, ты на мяче. Если ты проигрываешь, конечно, что тяжело, ты в низком блоке будешь каждый раз обороняться. Поэтому так и получилось во втором тайме.