МАТВИЙЧЕНКО: «Полтаве нет разницы – играть против ЛНЗ, Динамо или Шахтера»

Главный тренер Полтавы Павел Матвийченко проанализировал матч с ЛНЗ (0:2) и поделился мнением по поводу предстоящей игры с Динамо.

У вас был непростой соперник – ЛНЗ, заработавший место в еврокубках. По игре и ощущениям было такое, что играете против еврокубкового соперника?

Чтобы дать ответ на этот вопрос, нам нужно сначала сыграть в еврокубках (улыбается – ред.). Мы играли против Шахтера, и там чувствовалось, что играем против команды европейского класса. Хочу поздравить ЛНЗ с победой, а по этому вопросу все покажет только время.

Относительно игры. У вас получился хороший первый тайм в игре с Шахтером в прошлом туре, где ваша команда пропустила гол только под занавес первого тайма. В поединке с ЛНЗ вы пропустили быстрый гол. В чем, по-вашему, причина?

Когда мы играем с Шахтером, много желания у футболистов, много персональной работы. На мой взгляд, нам не хватило той концентрации, которая была в матче с Шахтером. Эта недоконцентрация привела к простой ошибке защитников. И уже на 8-й минуте мы проиграли. ЛНЗ – функционально готовая команда, держащая хороший темп, поэтому нам где-то не хватило тех эмоций, которые были в игре с горняками.

После матча с Шахтером и вы, и президент клуба говорили, что несмотря на результаты, нужно выходить, показывать себя на максимум, продавать себя и демонстрировать лучшие качества. В игре с ЛНЗ вы увидели, что команда отдала все силы?

Нам не хватило времени на восстановление. У нас после Шахтера был переезд поездом, затем была тренировка в Лубнах. Мы понимаем, что в ЛНЗ и у нас совершенно разная глубина состава.

Относительно глубины состава: знаем, что перед матчем отравился Дорошенко – игрок, без которого сейчас сложно представить Полтаву. Это тоже сказалось?

Не хотелось бы об этом говорить, но у нас действительно была проблема. Семь человек отравились. Вышли в состав те ребята, которые могли играть. Но другие члены команды тоже были среди отравившихся. Не хочется, конечно, оправдываться. У нас есть игроки, которые знали, что выйдут на поле и будут выполнять поставленные перед ними задачи.

Впереди матч с «Динамо». Мы помним победу в первом круге. Вот сейчас это уже тот момент, когда стоит отдать все имеющиеся силы?

Нам сейчас самое главное, чтобы футболисты получили немного восстановления к матчу. Мы понимаем, что придется играть против гранда. Да, нам удалось победить в первом круге, это хорошо, но сейчас нам нужны зачетные баллы. Нам нет сейчас разницы – играть против ЛНЗ, Динамо или Шахтера.

Полтава уступает только очко Александрии с 15-го места, которое может стать стыковым при определенных условиях.