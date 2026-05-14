Виталий РОМАН: «Ударил в дальний угол и попал»

Защитник львовского «Руха» Виталий Роман прокомментировал поражение от «Кудровки» (1:2) в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Это была принципиальная для нас игра, и обидно, что «Рух» уступил. Голы соперника стали следствием наших ошибок, а свои моменты нам не удалось реализовать. Поэтому и сложился такой результат – трудно отыгрываться со счета 0:2.

Нам нужно было выиграть больше борьбы в центре поля. «Кудровка» больше хотела бороться, в первом тайме соперник полностью контролировал игру. Не хочется искать оправданий, ведь мы проиграли заслуженно.

Что касается моего гола, то в конце матча команде удалось развернуть контратаку, я подключился слева, пробил в дальний угол и попал в ворота. Хорошо, что забил гол, но, к сожалению, этот мяч не позволил нам отыграться».