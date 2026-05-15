Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Для Вальверде нашли новый клуб после драки в Реале
Испания
15 мая 2026, 23:27 | Обновлено 15 мая 2026, 23:28
386
0

Для Вальверде нашли новый клуб после драки в Реале

Уругвайцем интересуется ПСЖ

15 мая 2026, 23:27 | Обновлено 15 мая 2026, 23:28
386
0
Для Вальверде нашли новый клуб после драки в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется уругвайским полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде, сообщает испанское издание El Chiringuito.

По информации источника, парижане уже связались с окружением 27-летнего футболиста, который недавно стал участником драки в королевском клубе, с французским полузащитником Орельеном Тчуамени.

В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

По теме:
Вальверде вернулся к тренировкам после конфликта с Тчуамени
Фаал решил, где собирается продолжить карьеру. Это не Карпаты и не Динамо
ФОТО. Звездный футболист Реала расстался с девушкой
Федерико Вальверде Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитрий Вус Источник: El Chiringuito
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Бокс | 15 мая 2026, 07:15 1
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком
Рико Верховен поразил своим весом перед боем с Усиком

Кикбоксер прибыл в Египет, где состоится бой с Александром

Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Футбол | 15 мая 2026, 09:06 30
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера

Пономаренко продолжает демонстрировать выдающуюся результативность

В Барселоне нашли замену Левандовски. Деку вылетел на переговоры
Футбол | 15.05.2026, 21:57
В Барселоне нашли замену Левандовски. Деку вылетел на переговоры
В Барселоне нашли замену Левандовски. Деку вылетел на переговоры
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Теннис | 15.05.2026, 01:35
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Стародубцева сыграет с 19-й ракеткой в полуфинале турнира WTA 125 в Париже
Теннис | 15.05.2026, 18:12
Стародубцева сыграет с 19-й ракеткой в полуфинале турнира WTA 125 в Париже
Стародубцева сыграет с 19-й ракеткой в полуфинале турнира WTA 125 в Париже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
14.05.2026, 09:15
Футбол
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
13.05.2026, 18:29
Футбол
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
Контракт подписан. Реал выбрал тренера на следующие три года
14.05.2026, 09:29 10
Футбол
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
Алексей Гуцуляк принял окончательное решение относительно своего будущего
15.05.2026, 07:38 7
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 19:22 13
Теннис
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
13.05.2026, 23:53 7
Теннис
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем