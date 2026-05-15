Для Вальверде нашли новый клуб после драки в Реале

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется уругвайским полузащитником мадридского «Реала» Федерико Вальверде, сообщает испанское издание El Chiringuito.

По информации источника, парижане уже связались с окружением 27-летнего футболиста, который недавно стал участником драки в королевском клубе, с французским полузащитником Орельеном Тчуамени.

В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.