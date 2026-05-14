Максим ЧЕХ: «Он хотел, чтобы мы проснулись»

Полузащитник киевской «Оболони» Максим Чех прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (1:3) в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Поздравляем с забитым мячом в ворота «Шахтера». Ваш гол вернул интригу в матч. Расскажите о своих эмоциях и самом эпизоде. Делали ли вы акцент перед игрой именно на стандартах?

– Мы понимали, что в матче против такой команды стандарты могут стать нашим шансом. Особенно угловые. Мы много работаем над этим на тренировках, и, к счастью, сегодня удалось забить именно после такого момента.

– Во время пауз в матче было заметно, что тренерский штаб активно подсказывал команде. Что именно хотел донести главный тренер?

– Прежде всего он хотел, чтобы мы проснулись. Первые 15–17 минут мы провели очень плохо, сели слишком низко у собственных ворот и почти ничего не могли создать. После этих пауз мы добавили в агрессии, начали активнее прессинговать, играть один на один и где-то переломили ход игры в свою пользу. Но, к сожалению, результат для нас все равно отрицательный.

– Из-за пауз командам приходилось несколько раз фактически заново входить в игру. Насколько это было тяжело физически?

– Это действительно непросто. Когда столько пауз, сбивается темп игры, нужно снова разминаться и возвращаться в матч. К концу уже было значительно тяжелее, чем обычно.