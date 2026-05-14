Мальдера видится лучше Маркевича, но будет ли Андреа независим от Андрея?

В последний день мая национальная сборная Украины проведет контрольный поединок против сборной Польши. А еще за неделю – и спарринг против Дании. В контексте непопадания нашей главной команды страны на Мундиаль о целесообразности этих двух матчей говорить не стану. Тем не менее, считаю, что лучше пусть такие матчи будут, нежели тупо ждать с моря погоды. То есть, ждать старта нового сезона Лиги наций, не особо ощущая при этом почву под ногами.

Однако, вместе с тем, на повестку дня выходит еще более важный за игровой тонус нашей первой команды вопрос – о главном тренере. До игры против «кадры» – рукой подать, а так получается пока, что подавать рукой-то и некому. Главного тренера на данный момент в сборной Украины нет.

По большому счету, это не вопрос жизни и смерти, если учесть «прохладительный» формат двух ближайших матчей «сине-желтой» команды. Это что-то вроде прошлогоднего июньского турне нашей команды в Канаду. Ребров сказал – в морг, извините, на пляж, значит так тому и быть. «Ні обіцянок, ні пробачень».

Стало быть, можно провести эти два матча и без полноценного рулевого. Можно запросто с исполняющим обязанности. В качестве оного можно пригласить безотказного Руслана Ротаня. Руслан Петрович всегда готов. Да и его кума – Евгения Коноплянку – надлежало бы достойно провести на заслуженный отдых, а то в игре против сборной Англии как-то не очень заметно получилось.

Но, как подсказывают наши источники, на матч против Польши сборную Украины выведет не временщик, а полноценный наставник. И этим наставником вроде бы как станет итальянец Андреа Мальдера.

Во всяком случае, разномастные инсайдеры – и без рода, и с племенем – практически в один голос указывают на бывшего ассистента Андрея Шевченко в сборной Украины. И я склонен верить этим разномастным источникам. Примерно так же верить, как чуть раньше, сразу после ухода с поста Сергея Станиславовича, верил, что нашу первую команду возглавит Мирон Маркевич.

В этой связи мне достаточно интересно и в определенной степени поучительно наблюдать, как переобуваются в воздухе многие из этих экспертов, ранее ратовавших за Мирона Богдановича. Теперь они, как ни в чем не бывало, топят за Андреа Луидживича. Ну, ничего страшного. Ничего нового.

То таке, как сказал бы первый фаворит на вакантную должность, оказавшийся в итоге вторым. Естественный отбор. Хотя и проведенный неестественным способом.

Сразу же отмечу по этому поводу, что кто бы ни стал главным тренером нашей главной футбольной команды – хоть Маркевич, хоть Мальдера, хоть Йовичевич, да хоть Ярмоленко со Степаненко – хуже не будет. Хуже того, что было в команде при Реброве.

Считал и продолжаю считать Сергея Станиславовича хорошим специалистом. И я более чем уверен, что он себя еще проявит. Но вот сборная Украины – это не его. Не его тренерская работа. Резонансные ошибки его не закалили, ничему не научили, а локальные успехи превратили адекватного в общем специалиста в бонзу и хама. Пускай ищет себя в клубном футболе. Найдет. Не сомневаюсь.

А национальной сборной Украины именно сейчас нужен тренер, у которого найдется чуть больше, чем единственный план на игру. У которого найдется чуть больше мотивационного заряда, чуть больше авторитета в раздевалке.

***

«Ранний» Андрей Шевченко – то бишь, не тот, который нагадил в душу Михаилу Фоменко, а тот, который был на момент отбора на ЧЕ-2020 – вот лично мой идеальный кандидат на вакантную должность. Безоговорочный авторитет в раздевалке. Безоговорочный авторитет в раздевалке. И еще пару раз таким тоном.

Нет, я не заикаюсь. Просто иных отличительных добродетелей на тот момент у Андрея Николаевича не было. И как раз это отсутствие и делало его практически идеальным тренером для сборной. Потому что все остальное, окромя авторитета, за него делала его итальянская команда. Сначала во главе с Тассотти, а затем – под чутким руководством упомянутого выше Мальдеры.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко и Андреа Мальдера

В том «раннем» Шевченко еще не было того бронзового налета, который появился после Евро-2020. Еще не было надменности и миссионерства, проявившихся в начале отбора на ЧМ-2022. «Раннего» тренера Андрея Шевченко делала его итальянская свита. Достаточно квалифицированно делала. А местами – даже отлично.

И вот такой достаточно мощный «симбиоз» – на мой взгляд, практически идеальный для нашей первой сборной: во главе угла – живая легенда, безоговорочный авторитет, еще не успевший стать постаментом, глашатай и оракул. А вся черновая работа – у тех, кто с этой работой справляется едва ли не лучше в футбольном мире (это я про итальянцев).

Однако, к моему глубокому сожалению и разочарованию, Андрей Николаевич слишком быстро прошел путь от «раннего» к «позднему». И Андрей Николаевич своего «позднего» образца был, на мой взгляд, ничем не лучше Сергея Станиславовича.

Но поскольку реинкарнации Андрея Николаевича шестилетней давности не может случиться по определению, то тогда лично я начал перебирать кандидатов с помаркой «лишь бы не Маркевич».

Спешу уведомить, что ничего не имею против Мирона Богдановича. Более того, уважаю его и как специалиста, и как человека, и как гражданина. Не сомневаюсь, что Маркевич стал бы лучшим вариантом, нежели Ребров, ибо МБ смог хотя бы эмоционально настроить своих игроков. Да и выбор кандидатов в сборную при этом тренере был бы куда большим. А в данном контексте больший выбор – синоним лучшего выбора.

В то же время я убежден, что Маркевич был бы хорош исключительно в краткосрочной перспективе. На два ближайших товарищеских поединка сборной. Ну, или, от силы, на цикл Лиги наций. А вот дальше на одной мотивации мы бы не заехали. Даже с условием, если бы ассистентами у Маркевича были Лужный и Езерский.

Да, это была бы красивая телевизионная картинка. Все мы ничуть бы не сомневались в благих намерениях такого тренерского штаба, не отыскивали бы соринки в ихних глазах, не говоря уже об особняках в Марбелье. Но я продолжаю настаивать, что тренерский штаб сборной во главе с Маркевичем не дал бы команде главного: перспективы. И если проводить параллель, то очень напрашивается пример с Мирчей Луческу и сборной Румынии.

Окромя мотивации, окромя авторитета, новому тренерскому штабу сборной нужно умение. Умение чувствовать эпизод, соперника, ситуацию, игру. Мирон Богданович в лучшие времена был способен на эти умения. А сейчас – увы. Футбол со времен его лучших времен изменился существенно. Почти до неузнаваемости. А Мирон Богданович за это время если и изменился, так это, разве что, внешне. И его последняя на данный момент рабочая попытка лишь подтверждает, что в данном правиле не может быть исключений.

***

Посему я не расстроен, что Маркевич не возглавит сборную. У патриарха на календаре – осень. И уже никакая не бархатная, а ноябрьская. Пускай и дальше вещает простыми словами о сложном. Это тоже кому-то нужно. И делать это тоже кому-то нужно.

Что же касается Мальдеры, то… То это, на мой субъективный взгляд, таки лучше, нежели Маркевич. Нашей сборной нужны новые идеи, новые слова и новые герои. Я ничуть не сомневаюсь, что у Андреа найдется в арсенале не только тактические, но и мотивационные наработки. Человек в самом расцвете сил. Человек, кое-чего достигший в тактическом ремесле. Человек, готовый работать за деньги, на которые его предшественник не повелся бы даже при условии, если бы фишки во время его тренировок расставлял сам Андрей Ермак…

Тем не менее, у меня все равно остается устойчивое ощущение, сродни послевкусию, что Мальдера – это как меньшее из зол. Это выбор без особого выбора. Это кандидат, который всецело навязан нынешним главой УАФ. И который наверняка будет всецело зависеть от нынешнего главы федерации.

Мне сложно представить, что Андрей Николаевич мучительно долго выбирал Андреа Луидживича из длинного списка кандидатов. Скорее наоборот: мне очень легко представить, что нынешний глава ассоциации, считающий себя частично итальянцем, причем эта часть у него наверняка больше другой, методом наименьшего сопротивления ткнул пальцем в небо. И его свита с этим выбором смирилась, не особо ропща.

Но даже при таком раскладе лично я готов поддержать Мальдеру в качестве нового наставника сборной Украины. Потому что, повторюсь, хуже быть попросту не может, а профайл возможного нового тренера нашей сборной настраивает на позитивный лад. И мне плевать, что Мальдера ранее нигде не работал главным тренером и не достиг вершин в качестве футболиста. Его предшественник достиг, и что толку?

Только вот если Андреа окажется марионеткой в руках у Андрея, и если в сборную будет наезжать набегами, как Сергей из Испании, я постараюсь быть первым, кто метнет в него камень.