14 мая 2026, 13:45 | Обновлено 14 мая 2026, 13:50
Рома покупает конкурента Довбика. Клуб доволен форвардом

Мален останется в составе Ромы

Getty Images/Global Images Ukraine. Дониелл Мален

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Рома сообщила Астон Вилле о решении выкупить контракт форварда Дониелла Малена, который играет на правах аренды.

Римский клуб заплатил 1,7 млн евро за аренду, а за полноценный трансфер отдаст еще 21,6 млн евро.

Мален, который является конкурентом украинского нападающего Артема Довбика, за половину сезона забил 13 голов и сделал 2 ассиста в чемпионате Италии, выйдя на второе место в споре бомбардиров.

Довбик из-за травмы пропустил вторую часть сезона.

Дониелл Мален Рома Рим Серия A трансферы трансферы Серии A Артем Довбик
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
Логично
При нынешних ценах это взять даром
