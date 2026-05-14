Рома покупает конкурента Довбика. Клуб доволен форвардом

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Рома сообщила Астон Вилле о решении выкупить контракт форварда Дониелла Малена, который играет на правах аренды.

Римский клуб заплатил 1,7 млн евро за аренду, а за полноценный трансфер отдаст еще 21,6 млн евро.

Мален, который является конкурентом украинского нападающего Артема Довбика, за половину сезона забил 13 голов и сделал 2 ассиста в чемпионате Италии, выйдя на второе место в споре бомбардиров.

Довбик из-за травмы пропустил вторую часть сезона.